ثبت نام از نامزدهای ریاست هیئت هندبال قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان دوره ۴ ساله ریاست کنونی هیئت هندبال استان قم، فراخوان ثبت نام نامزدهای ریاست هیئت هندبال استان قم آغاز شده است و متقاضیان دارای صلاحیت ریاست این هیئت برای ثبت نام باید به اداره کل ورزش و جوانان استان قم مراجعه کنند.

ریاست هیئت هندبال استان قم پیش از این بر عهده علیرضا طباطبایی بوده است اما با توجه به اینکه فدراسیون هندبال در حال حاضر درگیر انتخابات داخلی است بعید به نظر می‌رسد انتخابات هیئت هندبال به سرعت برگزار شود و تاخیر در برگزاری مجمع انتخاباتی این رشته ورزشی در قم قابل پیش بینی است.

اداره کل ورزش و جوانان استان قم به نامزدهای ریاست هیئت هندبال استان قم فرصت داده است تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۹ دی ماه به این اداره کل مراجعه و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در انتخابات را تحویل دهند.

مجمع انتخابات هیئت‌های ورزشی با حضور رئیس یا دبیر کل هر فدراسیون و نیز مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار می‌شود و اعضای مجمع و رای دهندگان شامل نمایندگان بازیکنان، مربیان و داوران در ۲ بخش مردان و زنان، نمایندگان باشگاه‌ها، بخش‌های تابعه استان قم، آموزش و پرورش و امور بانوان هر هیئت ورزشی است.

دارا بودن حداقل ۳۰سال سن، دارا بودن سوابق مربیگری یا داوری، دارا بودن تحصیلات حداقل فوق دیپلم و ارائه برنامه پیشنهادی شامل (کوتاه مدت و میان مدت) و نحوه تامین منابع مالی هیئت از جمله شروط حضور در جمع نامزدهای انتخابات هیئت هندبال استان قم است.

این در حالی است که انتخابات چند رشته ورزشی دیگر نظیر تنیس، فوتبال و گلف نیز در دستور کار است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال انتخابات این رشته‌های ورزشی نیز در قم صورت گیرد و روسای انتخاب شده تا سال ۱۳۹۹ در این سمت باقی خواهند ماند.