ثبت مقالات تایید شده کنگره تاریخ معماری آذربایجان شرقی در ISC

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: طی نامه نگاری صورت گرفته با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجوز نمایه سازی رتبه ISC برای مجموعه مقالات تایید شده در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی، از این پایگاه اخذ شده است.

وی افزود: مقالات مورد تائید داوران کمیته علمی کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ضمن چاپ، نمایه سازی ثبت و دارای رتبه ISC خواهد بود که طبق قوانین وزارت علوم تنها مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی است از اینرو این اقدام فرصت بی نظیری برای شرکت کنندگان در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی آذربایجان شرقی به شمار می رود.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: امتیازات پژوهشی مقالات پذیرش شده از سوی ISC از طرف دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی قابل احتساب خواهد بود.

گفتنی است پایگاه استنادی علوم جهان اسلام Islamic World Science Citation Center)) یا به اختصار ISC یک سامانه اطلاع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی است.