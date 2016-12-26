به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح دوشنبه در جمع فعالان تبلیغی بوشهر اظهار داشت: در انتخابات سال ۸۸ شاهد حضور گسترده و پرشور مردم بودیم که پیام‌های مهمی را داشت و این استقبال در هیچ کشوری سابقه نداشت.

وی با اشاره به اینکه حضور چشمگیر و آگاهانه مردم همه را حیرت‌زده کرد، ادامه داد: دشمنان که با این حجم هواداران نظام مقدس اسلامی روبرو شده بودند طرح تقلب را با هدف مخالفت با نظام اسلامی که مدت‌ها قبل طراحی کرده بودند اجرایی کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: متاسفانه عوامل فتنه در این دام قرار گرفتند و مشکلات و تلخی‌هایی را برای نظام اسلامی ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه اغلب مردم ایران اسلامی بعد از روشن شدن جریان فتنه با هشیاری کامل مسیر انقلاب را دنبال کردند، افزود: مردم در روز نهم دی وفاداری خود به انقلاب و تنفر خود را نسبت به فتنه و فتنه‌گران و عوامل آنها نشان دادند.

حجت‌الاسلام سروستانی بیان کرد: دوستداران انقلاب اسلامی در روز نهم دی ماه با هوشیاری و بیداری آگاهانه خود به صحنه آمدند و موج عظیمی از مردم انقلابی ایجاد شد که آتش فتنه را خاموش کرد.

وی با اشاره به اینکه در حوادث سال ۸۸ دشمنان اسلام توطئه‌های متعددی را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی چیده بودند، افزود: مردم با ولایت‌مداری خود دسیسه‌های دشمن را خنثی کردند.