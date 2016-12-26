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۶ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۶

در گفت‌وگو با رسانه ها مطرح شد؛

جزئیات بارش‌ها در لرستان/ بیشترین بارندگی‌ در نورآباد ثبت شد

جزئیات بارش‌ها در لرستان/ بیشترین بارندگی‌ در نورآباد ثبت شد

خرم آباد- مدیرکل مدیریت بحران لرستان جزئیات بارندگی های اخیر در این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به جزئیات بارش های لرستان تا ساعت هفت صبح امروز دوشنبه اظهار داشت: در مجموع میزان این بارندگی ها در نورآباد ۷۲ میلی متر، الشتر ۷۲ میلی متر، کوهدشت ۵۴ میلی متر، بروجرد ۴۷ میلی متر و رومشگان ۴۵ میلی متر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی ها در دورود را ۳۷ میلی متر، خرم آباد ۳۶ میلی متر، پلدختر ۲۶ میلی متر، ازنا ۲۳ میلی متر و الیگودرز را ۱۹ میلی متر عنوان کرد و گفت: متوسط بارندگی استان ۴۳  میلی متر بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه تردد در همه محورهای اصلی و فرعی برقرار است گفت: فشار گاز در همه مناطق استان نرمال بوده و فعالیت سامانه بارشی طی ساعات آینده در استان متوقف خواهد شد.

آریایی گفت: مشکل خاصی از طریق فرمانداران تاکنون اعلام نشده است.

کد مطلب 3860118

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