به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به جزئیات بارش های لرستان تا ساعت هفت صبح امروز دوشنبه اظهار داشت: در مجموع میزان این بارندگی ها در نورآباد ۷۲ میلی متر، الشتر ۷۲ میلی متر، کوهدشت ۵۴ میلی متر، بروجرد ۴۷ میلی متر و رومشگان ۴۵ میلی متر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی ها در دورود را ۳۷ میلی متر، خرم آباد ۳۶ میلی متر، پلدختر ۲۶ میلی متر، ازنا ۲۳ میلی متر و الیگودرز را ۱۹ میلی متر عنوان کرد و گفت: متوسط بارندگی استان ۴۳ میلی متر بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه تردد در همه محورهای اصلی و فرعی برقرار است گفت: فشار گاز در همه مناطق استان نرمال بوده و فعالیت سامانه بارشی طی ساعات آینده در استان متوقف خواهد شد.

آریایی گفت: مشکل خاصی از طریق فرمانداران تاکنون اعلام نشده است.