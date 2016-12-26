تشریح حادثه ریزش کوه در محور چالوس/ریزش سنگ ۴۰۰ کیلویی

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حادثه ریزش کوه در محور کرج - چالوس که منجر به کشته شدن چهار نفر شد، گفت: این حادثه ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه یکشنبه در محور کرج - چالوس محدوده آدران به وقوع پیوست.

وی با اشاره به کشته شدن یک کودک خردسال، یک مرد و دو زن در این حادثه گفت: متأسفانه ریزش کوه و پرتاب شدن سنگی به وزن ۴۰۰ کیلو باعث وقوع این حادثه و کشته شدن یک خانواده شد.

به گفته سرهنگ رضا اکبری روز گذشته پانزده تصادف منجر به خسارت در استان البرز به وقوع پیوسته است که خوشبختانه مصدومی نیز در بر نداشته است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز علت وقوع تصادفات روز گذشته را تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت فاصله طولی اعلام کرد و گفت: بیشترین تصادفات در آزادراه کرج رخ‌داده است.

اما مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا محل حادثه ریزش کوه روز گذشته در محور چالوس جزو مناطق حادثه‌خیز بوده است، گفت: خیر محل حادثه جزو نقاط حادثه‌خیز محور نیست.

عباس صفری با تأکید بر اینکه دوتکه سنگ بزرگ از بالادست کوهستان رهاشده و در محور سقوط کرده است، گفت: محل حادثه دارای شیب تند نبوده و حتی قوس تندی ندارد.

وی بابیان اینکه اگر بزرگراه تهران - شمال افتتاح شود ظرفیت ترافیک محور چالوس منتقل می‌شود، گفت: نقطه حادثه‌خیز در محور کرج - چالوس بیشتر در مکان‌های است که عرض جاده کم و امکان تصادف رخ‌به‌رخ خودروها وجود دارد.

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به بارش برف و باران در استان، گفت: اینکه گفته می‌شود رانندگانی که قصد عبور از محور کوهستانی چالوس رادارند الزامی است که از زنجیر چرخ استفاده کنند به این دلیل است که گاهی براثر شدت بارش برف دید افقی به کمتر از نیم متر می‌رسد و در صورت عدم رعایت نکات ایمنی وقوع تصادفات افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بارش شدید باران در استان البرز باعث لغزنده شدن محورهای مواصلاتی استان شد، اداره کل هواشناسی استان با صدور اطلاعیه‌ای اختلال در تردد محورها، کاهش دید افقی و مه آلودگی را پیش‌بینی کرده بود.