بدنبال توسعه کشتی زنان در جهان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم با بیان این مطلب افزود: ایران برای توسعه کشتی در میان زنان به ویژه بانوان مسلمان و قشرقابل توجهی از بانوان غیرمسلمان دنیا که به دلایل فرهنگی یا نپسندیدن پوشش فعلی کشتی بانوان نتوانستند در این رشته حضور داشته باشند، پیشنهاد شیوه جدید را با رعایت کامل پوشش به اتحادیه جهانی ارائه داد. این شیوه در نشست کمیسیون کشتی‌های تحت پوشش اتحادیه جهانی در استانبول مورد پذیرش قرارگرفت و مقرر شد فعالیت خود را در کنار رشته های محدود و زیر نظر کمیسیون شیوه های کشتی اتحادیه جهانی آغاز کند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف دیگر راه اندازی شیوه جدید "کشتی زنان "توجه به اعتقادات، فرهنگ ها و سلیقه هایی است که علاقمند به حضور در شرایط موجود کشتی بانوان در دنیا نیستند. در واقع این شیوه جدید، می تواند در کنار شیوه جاری، مورد انتخاب علاقمندان خاص خودش واقع شود و با جذب بانوان می تواند افزایش افراد مشارکت کننده جامعه کشتی در سراسر دنیا را بدنبال داشته باشد. این موضوع از موارد حائز اهمیت در حفظ موقعیت المپیکی کشتی خواهد بود.

خادم تصریح کرد: بسیاری از زنان دنیا به دلیل شرایط متفاوت فیزیکی نسبت به مردان و یا ملاحظات فرهنگی خاص، علاقمند نیستند در شیوه موجود کشتی زنان بخاطر نوع پوشش آن فعالیت کنند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی تاکید کرد: این ممانعت فرهنگی فقط مربوط به گرایش های مذهبی خاص نیست ، بلکه پوشش فعلی کشتی بانوان نیز مورد تایید بسیاری از زنان اروپایی و آمریکایی و حتی زنان فعال و صاحب مدال المپیک و جهان حال حاضر در کشتی بانوان نیز نیست. حفظ سلامت (محافظت از گوش، فک ، صورت و مو) و یا نوع پوشش دوبنده های موجود از جمله مسائل مورد انتقاد بانوان کشتی گیر فعلی در دنیاست. این عامل می تواند مسئله ای بازدارنده برای جذب بخش قابل توجهی از زنان دنیا برای فعالیت در رشته باستانی کشتی باشد. از طرف دیگر همانطور که در گزارش های داوری المپیک نیز اعلام شده، یکی از تخلفات بالا در کشتی زنان، کشیده شدن موی سر به هنگام مبارزه است.

خادم گفت: مطمئنم بانوان ایرانی با علاقمندی ویژه ای که به ورزش ملی کشور دارند و توانمندی های فنی و روحیه سلحشوری که در میان آنها وجود دارد، از کشورهای اصلی توسعه این شیوه در کشتی دنیا خواهند بود.

وی افزود: این شیوه جدید این امکان را فراهم می کند که جمعی از زنان علاقمند و مستعد به کشتی که به سبب عدم علاقمندی به نوع پوشش، شانسی برای حضور در این رشته ورزشی رانداشته اند، از این فرصت جدید استفاده کنند و به آمار جامعه کشتی جهان اضافه شود.

خادم اظهار داشت: نوع پوشش شیوه جدید، لباسی مناسب و در دسترس برای همگان است که از موی سر تا کف پا را پوشش داده و محافظت می کند. هم چنین مو و سر بانوان کشتی گیر در این نوع از کشتی با کلاهی مخصوص و گوش بند محافظت می شود. مطمئن باشید این نوع پوشش و محافظت، توسعه کشتی بانوان را در بین زنان علاقمند به کشتی تسریع می کند.

خادم در پایان خاطر نشان کرد: در مسیر اجرایی کردن شیوه جدید کشتی بانوان با لباس مناسب، اصلاحات احتمالی و مورد نیاز طرح مذکور از سوی اتحادیه جهانی، اعضای کمیسیون، فدراسیون کشتی ایران و کارشناسان نهادهای غیردولتی همکار با فدراسیون کشتی ایران در روند ارائه این طرح انجام خواهد گرفت.