همسان سازی حقوق ۱۳ هزار مستمری بگیر خراسان جنوبی محقق می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مجید درویشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حرکت دولت و مجلس در ارتقای منافع بازنشستگان اظهارکرد: بر اساس ماده ۱۳ مصوب کمیسیون تلفیق برنامه ششم، تکلیف بدهی های دولت به این سازمان مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه با تعیین تکلیف این بدهی از افزایش حقوق بازنشستگان حمایت می کنیم؛ تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر یکی از مطالبات به حق آنان است.

وی به بدهکاری میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: اجرای مرحله اول این قانون طی هفت سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی در کشور داشته است.

وی با با تاکید بر اینکه بخشی از بدهی‌ها به تعهداتی که تامین اجتماعی در قبال بازنشستگان و شاغلان داشته برمی‌گردد، بیان کرد: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا نسبت به پرداخت تعهدات خود در قبال این سازمان اقدام کند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: با تصویب این ماده و پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که در دولت های مختلف ایجاد شده بسیاری از مشکلات تاریخی سازمان حل خواهد شد.

وی عنوان کرد: با تحقق این مطالبه مهم، بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی تقویت خواهد شد و بخش اعظمی از خواسته ها وانتظارات جامعه بازنشستگان وکارگران این سازمان را اجرایی خواهیم کرد.

درویشی اظهارامیدواری کرد: با تصویب پرداخت بدهی دولت بتوانیم در راستای بهبود معیشت و کیفیت زندگی نیمی از مردم کشور که اکثرا از اقشار متوسط جامعه هستند، گام های موثری برداشته شود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی عنوان کرد: در تبصره ۲ این ماده مقرر شده که هر گونه ایجاد تعهد بایستی همراه با تأمین اعتبار در قانون بودجه همان سال باشد.

درویشی خواستار توجه بیش از پیش نمایندگان و دولت به جامعه بازنشستگان و کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شد و گفت: تصویب لایحه پرداخت بدهی های دولت گامی موثر در توجه به جامعه هدف ما بوده که در تاریخ سازمان بی سابقه است.