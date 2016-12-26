بارسلونا «کوتینیو» را زیر نظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «رونالدینیو» که طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در تیم فوتبال بارسلونا بازی می کرد، اکنون به عنوان سفیر این باشگاه فعالیت می کند و معتقد است تیم «لوئیس انریکه» تمایل به جذب «فیلیپ کوتینیو» مهاجم حال حاضر لیورپول، دارد.

اکنون این بازیکن ۲۴ ساله به دلیل مصدومیت از ناحیه قوزک پا قادر به همراهی تیمش نیست اما گفته می شود در چند هفته آینده به بهبودی کامل می رسد. وی پیش از مصدومیتش برای تیم «یورگن کلوپ» عالی عمل کرده بود و در ۱۳ بازی از لیگ برتر پنج گل به ثمر رسانده بود.

رونالدینیو به «سان» گفت: امیدوام او بعد از رهایی از بند مصدومیت، به فرم مطلوبی که در طول فصل با لیورپول داشت، ادامه دهد. وی در این فصل یکی از بازیکنان برجسته اروپا بوده است و می دانم که در بارسلونا تمایل بسیاری برای جذب او وجود دارد. لیورپول می خواهد که او را حفظ کند، آنها تیم را حول محور او ساخته اند. اما زمانی که شما در این سطح بازی می کنید همیشه علاقه ای به جذبتان وجود دارد.

پیش از این نیز صحبت هایی درباره حضور کوتینیو در بارسلونا مطرح شده بود، جایی که «ژاوی» از آرزوی خود برای بازی کردن در کنار این ملی پوش برزیلی پرده برداشته بود.

به نقل از «گل» ژاوی گفته بود: وقتی بازیکنی در سطح او باشد همیشه درباره اش صحبت می شود ولی در حال حاضر وی نیاز دارد که از همه این حرف ها چشم پوشی کند و تمرکز خود را حفظ کند زیرا به نظرم لیورپول در این فصل واقعاً شانس قهرمانی دارد. بازیکنان زیادی نیستند که بتوانند باعث پیشرفت بارسلونا شوند اما اگر از من بپرسید که آیا وی یکی از آنهاست، فکر می کنم که هست. او از لحاظ تکنیکی خیلی خوب است و برای فلسفه بارسلونا بسیار مناسب است.