به گزارش خبرگزاری مهر، این رمان به مدیریت و اجرای ماندانا زندی نویسنده رمان دفاع مقدسی «خانه خورشید» و نیز مجموعه داستان «شام آخر» از سوی کانون داستان امروز فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود.

در این نشست که برخی از علاقه مندان ادبیات و داستان و نیز نویسندگان حضور دارند، علی الله سلیمی درباره زوایای مختلف رمان صحبت می‌کند. رمان ایرانی «بوی درختان کاج» را آزیتا خیری در ٩٣٦ صفحه نوشته و نشر آرینا آن را در سال جاری منتشر کرده است.

نشست نقد و بررسی این کتاب ساعت ١٦ تا ١٨ روز شنبه یازدهم دی ماه در فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.