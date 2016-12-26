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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

«بوی درختان کاج» در فرهنگسرای ملل نقد می‌شود

«بوی درختان کاج» در فرهنگسرای ملل نقد می‌شود

رمان «بوی درختان کاج» نوشته آزیتا خیری با حضور علی‌الله سلیمی در فرهنگسرای ملل نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رمان به مدیریت و اجرای ماندانا زندی نویسنده رمان دفاع مقدسی «خانه خورشید» و نیز مجموعه داستان «شام آخر» از سوی کانون داستان امروز فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود.

در این نشست که برخی از علاقه مندان ادبیات و داستان و نیز نویسندگان حضور دارند، علی الله سلیمی درباره زوایای مختلف رمان صحبت می‌کند. رمان ایرانی «بوی درختان کاج» را آزیتا خیری در ٩٣٦ صفحه نوشته و نشر آرینا آن را در سال جاری منتشر کرده است.

نشست نقد و بررسی این کتاب ساعت ١٦ تا ١٨ روز شنبه یازدهم دی ماه در فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 3860137

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