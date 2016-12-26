به گزارش خبرنگار مهر، حسین نعمتی شامگاه یکشنبه در نشست اعضای شوراهای اسلامی شهرستان جهرم گفت: فلسفه وجودی شوراها آرامشبخشی، روانسازی امورات و فراهم کردن زندگی مطلوب برای مردم، کمک به آموزش و فرهنگسازی زندگی شهروندی است.
وی با اشاره به اختیارات گسترده شوراها افزود: قانون، ظرفیتهایی به شوراها تفویض کرده که با بهرهمندی از آن میتوانند خدمات بسیاری را به جامعه و مردم ارائه کنند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس با اشاره به اینکه خدماترسانی شوراها از تولد تا مرگ در تمام شریانهای زندگی مردم جریان دارد، بیان کرد: سایر دستگاههای اجرایی موظف به اجرای مصوبات قانونی شوراها هستند و باید تلاش شود این مصولات راهگشا و حلال مشکلات باشد.
نعمتی با اشاره به اینکه کارهای عقب مانده بسیاری وجود دارد که دیگر فرصتی برای تسویه حسابهای سیاسی، جناحی و گروهی در شوراها نمیماند، تاکید کرد: نباید اندک فرصت باقیمانده را هزینه بازیهای سیاسی کرد.
به گفته وی اختلاف میان شوراها یک بازی باخت باخت است که بازنده آن شورا، شهرداری و مردم هستند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس نتیجه اتحاد و انسجام میان شوراها را ایجاد آرامش در جامعه دانست و تاکید کرد: تفرقه و اختلاف مانع توسعه شهر میشود.
وی خواستار ورود شوراها به اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی شد و تاکید کرد: این مهم با همکاری مردم و مسئولان امکانپذیر است.
نعمتی همچنین با تاکید بر لزوم تحقق استقلال اقتصادی این مهم را در گرو نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش دانست و تنها راه رسیدن به استقلال اقتصادی را تحقق شعار اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
رئیس شورای اسلامی استان فارس به لزوم حمایت از سرمایهگذاران تاکید کرد و با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی درونزا است، گفت: بار سنگین مشکلات دولت بر دوش شوراها نیز بوده و باید از ظرفیتهای موجود به بهترین نحو استفاده شود.
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