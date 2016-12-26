طرح مهر تندرستی در طبس اجرا می شود/کمک ۸۵ میلیون ریالی به بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین دادخدا خدایی صبح دوشنبه در تشریح برنامه‌های طرح مهرتندرستی در جمع خبرنگاران با بیان این که یکی از رسالت‌های خطیر سازمان اوقاف و امورخیریه نظارت و صیانت بر نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان خیراندیش و مراقبت لازم از این امانات است که عهده‌دار آن است، افزود: این طرح در راستای کمک به بیماران بی‌بضاعت اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح مهر تندرستی بر اساس ابلاغیه‏‌های ارسال شده از سوی سازمان اوقاف و امورخیریه در طبس اجرایی می‌شود، تصریح کرد: شمار زیادی از واقفان، خیر اندیشان، مردم و مسؤولان در همین راستا با نیات جدید وقف که سلامت، بهداشت و درمان است، آشنا می‌شوند.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه طبس، اظهار کرد: طرح ملی مهر تندرستی با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین در موضوعات دارو و درمان و مراکز درمانی و پزشکی، بارویکرد شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از آثار و برکات وقف برگزار می‌شود.

خدایی ادامه داد: شناسایی افراد مستحق مطابق نیات واقفین و بهره‌مندی از اجرای نیت، ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور، اطلاع‌رسانی نسبت به آثار و برکات اجرای نیات وقفین در جامعه، زمینه سازی ایجاد وقف جدید متناسب با نیازهای روز، ترغیب، تشویق و جذب خیرین در امر کمک به بیماران نیازمند و تامین هزینه‌های درمانی نیازمندان و گسترش وقف در خصوص تجهیزات پزشکی از اهداف این طرح است.

وی با اشاره به اینکه آگاهی بخشی از احکام و مسائل مرتبط با وقف باید مورد تاکید قرار گیرد، بیان کرد: بارزترین خصوصیت واقفان خیر اندیش همان دوراندیشی و آینده‌نگر بودن است و همیشه در طول تاریخ بودند افرادی که نعمت‌هایی را که خداوند به آن‌ها ارزانی داشته را مختص به خود نمی‌دانستند و به فکر آیندگان نیز بودند.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه طبس با اشاره به اهمیت و جایگاه والای وقف در مکتب اسلام بیان کرد: چنانچه فرهنگ وقف آن‌طور شایسته احیا شود هم نیازهای مادی و هم نیازهای روحی و معنوی رفع می‌شود و چنانچه این فرهنگ بدرستی نهادینه شود بسیاری از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه رفع خواهد شد.

خدایی خطاب به واقفین توصیه کرد: با توجه به تنوع نیازهای جامعه در هر برهه از زمان بهتر است که واقفین وقف عام کنند تا منافع حاصل از موقوفه مطابق با نیاز آن زمان هزینه شود و هم اکنون یکی از نیازهای ضروری جامعه، توجه به هزینه گزاف دارو و درمان به خصوص در بیماری‌های خاص و سرطان است که وقف یکی از بهترین روش‌ها و راهکارهای کاستن اثرات این معضل و کمک مداوم به این‌گونه بیماران در تأمین هزینه های دارو و درمان است.

وی سلامتی را یکی از نعمت‌های مهم در زندگی انسان عنوان و گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی از پس تامین هزینه‌های درمانی بیمار خود بر نمی‌آیند و این می‌طلبد تا خیرین با ایجاد موقوفات مختلف با نیت‌های درمانی در زمینه رفع این مشکل گام بردارند.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه طبس افزود: با اجرای طرح مهر تندرستی تعداد چهار فقره موقوفه به نیت دارو و درمان به صورت متمرکز اجرای نیت شده است که جمعاً مبلغ ۸۵ میلیون ریال به افراد نیازمند و بیمارانی که قبلاً شناسایی شده بودند پرداخت شد.