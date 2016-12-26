بارش ۶۸ میلیمتری باران در شهر ایلام

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مناطق مختلف استان ایلام از روز شنبه شاهد بارش های بسیار خوبی بود که موجب خوشحالی عموم مردم و بویژه کشاورزان شد.

وی افزود: بیشترین بارش در این مدت مربوط به شهرستان بدره با ۱۱۴ میلیمتر ، کارزان ۷۵ ، لومار ۶۵ ، سرابله ۷۰ و صید نظری ۷۳ بوده و کمترین میزان نیز در دهلران با تنها ۵ میلیمتر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی ایلام تاکید کرد: با وجود بارندگی های ۴۸ ساعت گذشته ولی همچنان در مقایسه با مدت مشابه پارسال و میانگین بلند مدت همچنان با کاهش قابل توجه بارش ها روبرو هستیم بطوریکه در شهر ایلام به نسبت سال گذشته ۸۵ درصد و میانیگن بلند مدت ۵۶ درصد بارندگی کمتر شده است.

شیخ الملوکی از ورود توده بارشی جدید طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه به استان خبر داد و گفت: با ورود این توده موج بارش ها دوباره در استان آغاز خواهد شد.