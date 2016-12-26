۶ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند:

بانوی کاراته کا نهاوندی مقام سوم مسابقات بین المللی را کسب کرد

نهاوند- رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند از کسب مقام سوم مسابقات بین‌المللی کاراته «کاپ ایران‌زمین» توسط بانوی نهاوندی خبر داد.

محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دوازدهمین دوره رقابت‌های کاراته جام ایران‌زمین در خانه تکواندو تهران برگزار شد.

وی بابیان اینکه در پایان این مسابقات گروه ایران برسکوی قهرمانی ایستاد، گفت: «شبنم کیانی» کاراته‌کار نهاوندی در این مسابقات موفق به کسب مدال برنز و مقام سوم مسابقات بین‌المللی کاراته «کاپ ایران‌زمین» شد.

وی گفت: شبنم کیانی با سبک «شوتوکان wskf» به مربیگری لیلا سلگی لرستانی از شهرستان نهاوند در این دوره از مسابقات حاضر و موفق به کسب مدال برنز شد.

روزبه در ادامه از برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی ویژه بانوان خبر داد و گفت: این دوره به مدت شش روز در سالن ورزشی سیدالشهدا این شهرستان نهاوند برگزار می شود.

کد مطلب 3860149

