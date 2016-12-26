به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحراییان در آئین معارفه رئیس جدید راه و شهرسازی جهرم گفت: اولویت شهرستان در بحث راه پیگیری اتمام سریع پروژه بزرگراه جهرم شیراز است که امیدواریم تا پایان امسال بخش عمده این پروژه زیر بار ترافیک برود.

وی با اشاره به نصب علائم راهنما در جاده‌های اصلی و فرعی شهرستان جهرم بیان کرد: در جاده جهرم شیراز به دلیل کار اجرایی که در حال انجام است برخی تابلوهای راهنما مدتها است برداشته شده که جا دارد در اسرع وقت نسبت به نصب دوباره آنها اقدام شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم همچنین خواستار جدا سازی و ایمن سازی سریع باندهای رفت و برگشت درجاده جهرم شیراز شد و اظهار داشت: پروژه دو بانده شدن جهرم به سمت لار نیز از دیگر پروژه‌های دارای اهمیت شهرستان در حوزه راه بوده که با تلاش‌های انجام شده کار در این قطعه نیز در حال انجام است.

صحرائیان خواستار تسریع در اجرای پروژه دو بانده شدن ۱۰ کیلومتر نخست جاده جهرم به سمت قیر و کارزین و بلوار ورودی شهر از سمت جنوب غرب (ابتدای بلوار آیت‌الله حق شناس) و میدان بزرگ ورودی جهرم (میدان آیت‌الله آیت‌اللهی) شد که قرار است نقشه‌های فنی و اجرایی پس از ت‍أیید اداره کل راه و شهرسازی، ابلاغ و شهرداری جهرم نسبت به اجرای عملیات آن اقدام کند.

به گزارش مهر، در این جلسه حسن شعبانی به عنوان رئیس اداره راه و شهرسازی جهرم معرفی و از زحمات حشمت‌الله دهقان رئیس پیشین این اداره تقدیر شد.