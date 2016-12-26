۱۵ دی؛ آخرین مهلت امضای قرارداد مسابقات شطرنج زنان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در سال جدید میلادی طی روزهای ۲۲ بهمن ماه تا ۱۵ اسفندماه به میزبانی ایران و در تهران برگزار خواهد شد. ۶۴ بازیکن از ایران و دیگر کشورهای جهان برگزارکننده این رقابت ها خواهند بود. البته حضور هر یک از این بازیکنان در رقابت های تهران زمانی قطعی و نهایی خواهد شد که قرارداد تنظیم شده فدراسیون جهانی توسط آنها امضا شود.

این قرارداد از چند روز پیش بر روی سایت فیده قرار داده شده است. هر یک از ۶۴ بازیکنی که در فهرست اولیه فیده برای حضور در مسابقات قهرمانی زنان جهان قرار دارند تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند تا قرارداد موردنظر را تکمیل و امضا کرده و اینگونه حضورخود در رقابت های ۲۰۱۷ را نهایی کنند. امضا نکردن این قرارداد طی مدت زمان تعیین شده به منزله انصراف از مسابقات تلقی شده و در این صورت فیده اقدام به جایگزین کردن بازیکن از فهرست بازیکنان رزرو می کند.

میترا حجازی پور، آتوسا پورکاشیان و سارا سادات خادم الشریعه شطرنجبازان ایران هستند که در مسابقات قهرمانی زنان جهان حضور خواهند داشت.