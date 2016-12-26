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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان:

جشنواره رسانه در کرمان برگزار می شود

جشنواره رسانه در کرمان برگزار می شود

کرمان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از برگزاری جشنواره رسانه در حوزه قرآن و عترت در کرمان خبر داد.

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نخستین دوره انتخاب رسانه برتر در حوزه قرآن و عترت را با همکاری خانه مطبوعات استان کرمان برگزار می کند.

وی ادامه داد: این جشنواره در راستای تحقق عزم ملی برای توسعه، ترویج و تبلیغ و تعمیق فرهنگ ناب قرآنی و تربیت نسل آینده ایران اسلامی برگزار می شود.

علیزاده عنوان کرد: موضوعات این جشنواره شامل مفاهیم قرآنی و عترت، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، عفاف و حجب، فرهنگ ایثار و شهادت، داستان قصص قرآنی، زندگی و سیره رسول اکرم (ص)، شخصیت های قرآنی، ولایت مداری و مهدویت، وحدت مذاهب، عید غدیر، نماز، مبعث، امر به معروف و نهی از منکر، وقف و سایر مباحث و موضوعات مرتبط با علوم معارف قرآنی است.

وی زمان برگزاری این جشنواره را ۱۰ تا ۱۶ بهمن ماه عنوان کرد و افزود: تمامی روزنامه نگاران فعال در مطبوعات محلی، اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، مجلات، نمایندگی نشریات و خبرگزاری های سراسری، پایگاه های اطلاع رسانی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح با اشاره به اینکه متقاضیان می توانند حداکثر در دو بخش و در هر بخش الزاما با سه اثر در جشنواره شرکت کنند، افزود: داوری به صورت یک مرحله ای بوده و اسامی داوران در آینده نزدیک اطلاع رسانی می شود.

علیزاده گفت: تاریخ انتشار آثار ارسالی باید از ۲۰ دیماه ۹۳ لغایت ۱۸ دی ماه ۹۵ باشد و حداکثر مهلت ارسال به دبیرخانه تا تاریخ ۲۰ دیماه ۹۵ است.

وی تاکید کرد: آثار ارسالی نباید در هیچکدام از جشنواره ها و مسابقات جایزه دریافت کرده باشند و تنها آثاری اجازه شرکت در جشنواره را دارند که رسانه منتشر کننده آن دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان یادآور شد: به آثار ارسالی خارج از مضوع ترتیب اثری داده نخواهد شد.

علیزاده گفت: از برگزیدگان جشنواره در مراسم اختتامیه هفته قرآن و عترت مصادف با ایام الله دهه مبارک فجر از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ بهمن ماه تجلیل به عمل می آید.

کد مطلب 3860158

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