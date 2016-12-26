شرایط تعویض پلاک آسیب دیده خودرو

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سعید روحی با اعلام این موضوع که برای انجام این کار حضور مالک یا نماینده قانونی او الزامی است، گفت: مالک یا نماینده او باید با در دست داشتن سند مالکیت و کارت خودرو و همچنین ارائه برگه عدم خلافی در یکی از این مراکز حاضر شود.

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به این که ارائه مدارک احراز هویت (شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و گذرنامه معتبر) هم الزامی است، توضیح داد: مالک پس از ارائه این مدارک می تواند با پرداخت تک یا جفت پلاک نسبت به ساخت مجدد آن اقدام کند.