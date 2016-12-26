۲۹ دی جلسه سرنوشت ساز پرسپولیس/ بحران پرتغالی در راه است!

به گزارش خبرنگار مهر، شاید موضوعی که این روزها بیشتر از نقل و انتقالات نیم فصل توجه و تمرکز مدیران باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش را به خود جلب کرده، جلسه ای است که روز ۲۹ دی ماه در دادگاه «کاس» برگزار می شود.

باشگاه پرسپولیس بعد از محکومیت به پرداخت مطالبات «ژوزه مانوئل» سرمربی پیشین پرتغالی خود به همراه سه دستیارش از سوی فیفا، این پرونده را به دادگاه عالی ورزش (CAS) کشاند. پرسپولیسی ها با طرح این شکایت در دادگاه کاس، علاوه بر زنده نگه داشتن اندک امید باقیمانده برای فرار از رای فیفا و یا کم شدن مبلغ پرداختی، برای خود زمان خریدند تا بتوانند در صورت تایید حکم فیفا در کاس، به گونه ای مطالبات سرمربی پیشین خود را بدهند.

ژوزه در زمان مدیریت محمد رویانیان سرمربی پرسپولیس شد و سه دستیار هم با خودش به این تیم آورد ولی در میانه فصل و بعد از ناکامی های پرسپولیس، به شکل عجیب و غریبی از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شد. نکته جالب اینکه رویانیان تاکید دارد هیچ کم کاری برای پرداخت مطالبات ژوزه از سوی وی صورت نگرفته چرا که او هم از مدیریت باشگاه برکنار شده و مدیران بعدی کم کاری کرده اند!

در حالی که نزدیک به چهار سال از جدایی ژوزه و شکایتش به فیفا برای دریافت مطالباتش از پرسپولیس می گذرد، با احتساب جریمه های دیر کرد و طرح شکایت در فیفا، مبلغ پرداختی پرسپولیس به این مربی پرتغالی و دستیارانش به چیزی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان می رسد. مبلغی که در صورت تایید دادگاه کاس، پرسپولیس را وارد موج تازه ای از بحران می کند و می تواند تاثیر مستقیمی در پرداختی های این باشگاه داشته باشد.

«فیلیپ ژوزه»، «لوییس پدرو مونته رو» و «اسکار فریه را» دستیاران ژوزه هستند که در همان روز ۲۹ دی ماه به صورت جداگانه جلسه رسیدگی به شکایتشان در دادگاه کاس برگزار می شود.