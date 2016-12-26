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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

جدول اجرای نمایش های جشنواره سیاره بازی در ساری اعلام شد

جدول اجرای نمایش های جشنواره سیاره بازی در ساری اعلام شد

ساری - جدول اجرای نمایش‌های سومین جشنواره سراسری نمایش‌های سنتی سیاه‌بازی کشور در ساری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره سراسری نمایش‌های سنتی سیاه‌بازی کشور از صبح دوشنبه در ساری آغاز شد و به مدت چهار روز ادامه دارد.

نمایش عروسک‌ها عاشق می‌شوند به نویسندگی حسین ناظمیان و کارگردانی علیرضا مویدی از استان سمنان ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه و نمایش نبات و رویان به نویسندگی مجتبی طالبی و کارگردانی عطاءالله صفر پور از گلستان عصر امروز به روی صحنه می‌روند.

نمایش گل خندون و علی مردان خان به نویسندگی نیاز اسماعیل‌پور و کارگردانی محمود اطهر از همدان، نمایش افاده‌ها طبق‌طبق به نویسندگی داود فتحعلی بیگی و کارگردانی علی‌اکبر زارع از زنجان و نمایش نعیم و نعم به نویسندگی داود فتحعلی بیگی و کارگردانی مریم بهاری از زنجان صبح و عصر سه‌شنبه اجرا می‌شود.

نمایش‌های طبیب اجباری اقتباسی از مولیر و کارگردانی سعید شهریار از یزد و کل عنایت به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی از تهران نیز روز چهارشنبه به روی صحنه می‌رود.

در این جشنواره که بیش از ۱۵۰ هنرمند جوان و پیشکسوت از استان‌های مختلف و کارگردانان و بازیگران جوان حضور دارند، ۴۷ اثر نمایشی از ۲۰ استان و ۲۷ شهرستان کشور به دبیرخانه دائمی جشنواره در مازندران ارسال شد.

هفت گروه نمایشی از ۶ استان کشور شامل گلستان، همدان، یزد، زنجان، سمنان و تهران برای حضور در این جشنواره ملی معرفی شدند که طی مدت ۴ روزبه رقابت خواهند پرداخت و منتخبین این جشنواره هم به جشنواره سراسری و بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی کشور که در تهران برگزار می‌شوند از سوی این دبیرخانه معرفی خواهند شد.

نشست‌های تخصصی و کلاس‌های فشرده برای کارگردانان و بازیگران ازجمله برنامه‌های جنبی این جشنواره است.

کد مطلب 3860163

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    نظرات

    • نوروزی IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سیاره بازی ؟؟!!! وای چه جالب
    • نغمه کلبادی IR ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      چرا هنرمندان ساروی در سیاه بازی شرکت نکردند؟

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