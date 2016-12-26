جدول اجرای نمایش های جشنواره سیاره بازی در ساری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره سراسری نمایشهای سنتی سیاهبازی کشور از صبح دوشنبه در ساری آغاز شد و به مدت چهار روز ادامه دارد.
نمایش عروسکها عاشق میشوند به نویسندگی حسین ناظمیان و کارگردانی علیرضا مویدی از استان سمنان ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه و نمایش نبات و رویان به نویسندگی مجتبی طالبی و کارگردانی عطاءالله صفر پور از گلستان عصر امروز به روی صحنه میروند.
نمایش گل خندون و علی مردان خان به نویسندگی نیاز اسماعیلپور و کارگردانی محمود اطهر از همدان، نمایش افادهها طبقطبق به نویسندگی داود فتحعلی بیگی و کارگردانی علیاکبر زارع از زنجان و نمایش نعیم و نعم به نویسندگی داود فتحعلی بیگی و کارگردانی مریم بهاری از زنجان صبح و عصر سهشنبه اجرا میشود.
نمایشهای طبیب اجباری اقتباسی از مولیر و کارگردانی سعید شهریار از یزد و کل عنایت به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی از تهران نیز روز چهارشنبه به روی صحنه میرود.
در این جشنواره که بیش از ۱۵۰ هنرمند جوان و پیشکسوت از استانهای مختلف و کارگردانان و بازیگران جوان حضور دارند، ۴۷ اثر نمایشی از ۲۰ استان و ۲۷ شهرستان کشور به دبیرخانه دائمی جشنواره در مازندران ارسال شد.
هفت گروه نمایشی از ۶ استان کشور شامل گلستان، همدان، یزد، زنجان، سمنان و تهران برای حضور در این جشنواره ملی معرفی شدند که طی مدت ۴ روزبه رقابت خواهند پرداخت و منتخبین این جشنواره هم به جشنواره سراسری و بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی کشور که در تهران برگزار میشوند از سوی این دبیرخانه معرفی خواهند شد.
نشستهای تخصصی و کلاسهای فشرده برای کارگردانان و بازیگران ازجمله برنامههای جنبی این جشنواره است.
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