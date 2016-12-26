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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

دبیر اجرایی کنگره فرهنگ حماسه:

ترویج فرهنگ حماسه، فراسازمانی است

ترویج فرهنگ حماسه، فراسازمانی است

ایج گلشنی تأکید کرد: «فرهنگ حماسه» فرهنگی جهانی است و هم اکنون تمامی کشورها به صورت منظم، همگرا و گسترده در سطح ملی مشغول ترویج آن در کشور خود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی کنگره فرهنگ حماسه با بیان این مطلب افزود: علاوه بر ضرورتی که همه کشورها به آن رسیده‌اند، شرایط روز ما نشان می‌دهد که به ترویج این فرهنگ به شدت نیازمندیم و همه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی لازم است در برنامه‌ریزی و اجرای آن، همکاری و مشارکت مستقیم و موثر داشته باشند.

ایرج گلشنی مذاکرات انجام شده با سازمان‌ها را موفق ارزیابی کرد و افزود طی سه ماه گذشته مذاکرات مفصلی با رؤسای سازمان‌ها و نهادها داشتیم و در این مدت با نگاه مثبت و همت عالی آنان روبه رو شدیم و همه به این باور رسیدیم که ترویج فرهنگ حماسه، متعلق به یک سازمان خاص نیست و امری ملیف گسترده و مستمر است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات اتاق فکری و اجرای مشترک کنگره، ترویج فرهنگ حماسه را کاری سخت، طاقت فرسا و طولانی‌مدت خواند و گفت: فرهنگ حماسه به معنی بازتوانی، توان‌بخشی و نیروافزایی روحیه و نشاط ملی است و ملت‌ها با تأسی از این فرهنگ به پیشرفت می‌رسند.

گلشنی فرهنگ حماسه را ضامن موفقیت در همه عرصه‌ها دانست و افزود: در ابعداد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، صنعتی، نظامی و ورزشی و همه امور فردی و اجتماعی و ملی، فرهنگ حماسه، به معنی فرهنگ اقدامات بزرگ و کارهای خلاقانه و تلاش‌های متحورانه و ممتاز می‌تواند کارساز باشد.

وی ترویج فرهنگ حماسه را با وضع فعلی مناسب ندانست و گفت: اقدامات پراکنده و مقطعی نمی‌تواند روحیه پیش‌برنده و ممتاز ملت را تضمین کند. ما نیازمند تلاشی منظم، برنامه‌ریزی شده، همگرا و همه سویه هستیم؛ آن هم به صورتی که تمامی وجوه فرهنگ ایرانی-اسلامی در آن لحاظ شده باشد.

دبیر اجرایی کنگره فرهنگ حماسه، این فرهنگ را نقطه وصل در فرهنگ ایرانی و اسلامی دانست و گفت:

تحقق معنادار و تلفیق واقعی فرهنگ ایرانی و اسلامی، با توجه به فرهنگ حماسه امکان‌پذیر است و لذا با اقدامی جمعی با حضور همه اشخاص حقیقی و حقوقی و همراهی مردم می‌تواند به تجلی فرهنگ حماسه در زندگی فردی و خانوادگی و ملی امید داشت تا در پرتو آن، اقتصادی پویا، صنعتی شکوفا و امنیتی کامل داشت.

کد مطلب 3860164

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