به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی فارس، سعیده ابراهیمی درخصوص این تفاهمنامه عنوان کرد: باتوجه به رسالت اداره کل کتابخانههای عمومی فارس در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه مفید و نیز جایگاه اداره کل بهزیستی استان فارس در حمایت از اقشار آسیبپذیر و جمعیت هدف بهویژه کودکان، این تفاهمنامه میان اداره کل کتابخانههای عمومی و اداره کل بهزیستی استان فارس منعقد شده است.
مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس ارتقا و بهرهوری از ظرفیتها و منابع دوجانبه در راستای ارائه خدمات مطلوب فرهنگی و افزایش مطالعه را یکی از موضوعهای معهم این تفاهمنامه دانست و عنوان کرد: همکاری بین کتابخانهای و تقویت کتابخانههای موجود در مهدهای کودک و ارتقاء کمّی و کیفی سطح خدمات کتابخانهها، جرای برنامهها و دورههای فرهنگی و آموزشی مشترک، ترویج فرهنگ مطالعه مفید به ویزه در بین مخاطبان کودک و نوجوان، استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل طرفین در راستای اهداف مشترک، انجام پژوهشها و طرحهای مشترک و ارائه خدمات فرهنگی به جامعه هدف از دیگر موضوعهای این تفاهمنامه است.
ابراهیمی در ادامه معرفی استادان و کارشناسان کتاب کودک برای یهرهبرداری از دانش و تجربیات آنان را یکی از مهمترین وظایف اداره کل کتابخانههای عمومی در این تعهد مشترک دانست و گفت: هماهنگی با رؤسای ادارات کتابخانههای عمومی و مسئولان کتابخانهها برای بازدید و استفاده گروهی از کتابخانههای عمومی و فراهمآوردن تسهیلات ویژه برای مهدهای کودک، آموزش ایجاد کتابخانههای استاندارد و مناسب کودکان در مهدهای کودک و ارائه فهرستی کامل از کتابهای موجود در بخش کودکان از دیگر وظایف اداره کل در این همکاری مشترک است.
وی پیگیری ایجاد کتابخانههای استاندارد و مناسب کودکان در مهدهای کودک را نیز از وظایف اداره کل بهزیستی فارس در این تفاهمنامه برشمرد و افزود: اداره کل بهزیستی در زمینههای دیگر همچون همکاری در ارائه خدمات کتابخانهای به مراکز زیر پوشش سازمان، ارائه اطلاعات و آمار مهدهای دارای کتابخانه فعال و انجام هرگونه همکاری و پیگیری قابلاجرا در راستای توسعه کتابخوانی همکاری خواهد داشت.
ابراهیمی در پایان یادآور شد: این تفاهمنامه به مدت دو سال برقرار خواهد بود که در صورت موفقیت برنامهها و رضایت طرفین تمدید خواهد شد.
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