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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

نسخه رییس پلیس آگاهی؛ضربه زدن به قاچاقچیان با بالا بردن هزینه جرم

نسخه رییس پلیس آگاهی؛ضربه زدن به قاچاقچیان با بالا بردن هزینه جرم

رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق کالا و از بین بردن باندهای فعال و ضربه زدن به قاچاقچیان با بالا بردن هزینه جرم از انتظارات پلیس آگاهی از سازمان های مرتبط است.

به گزارش خبرگزاری مهر  سردار محمدرضا مقیمی در نشست تخصصی با حضور اعضای کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص تاکید بر اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: برای مبارزه با قاچاق کالا باید حرکتی انقلابی، قاطع و جهادی داشته باشیم.

وی به تشکیل قرارگاه تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان اولویت مهم نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: آموزش جهادی، طرح ریزی و تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هر استان، اشرافیت اطلاعاتی، شناسایی سرشاخه ها و باندهای فعال در قاچاق کالا و ارز و نیز میزان دارایی های آنان، افزایش هزینه های ارتکاب جرم قاچاق و شناسایی دارایی های آنان از رویکردهای مهم پلیس آگاهی ناجا است.

سردار مقیمی با تاکید بر لزوم تمرکز پلیس آگاهی بر سرشاخه باندهای فعال و همچنین محموله های کلان، از شناسایی و دستگیری چندین شبکه قاچاق  خبر داد و گفت: باید همه مجموعه های مرتبط، اطلاعات خود را در این خصوص به اشتراک بگذارند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا به استفاده از ظرفیت های درون و برون سازمانی اشاره و بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به نحوی باشد که اثرات آن در بین مردم و بازار مشهود بوده و سپس کشفیات در اولویت بعدی قرار گیرد.

وی گفت: شناسایی دارایی های شبکه های قاچاق در اجرای ماده ۳۹ و ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری مراجع رسیدگی کننده، ضروری است.

سردار مقیمی بر  استفاده از تجهیزات، فناوری نوین و سامانه ها در پایش محموله های ترانزیتی با رویکرد کنترل «غیر مانع»  و تسهیل در فرایند عبور و مرور قاچاق کالا نیز تاکید کرد.

وی گفت: از دیگر انتظارات پلیس آگاهی از سازمان های مرتبط، پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق کالا و از بین بردن باندهای فعال، پیگیری انهدام کالاهای قاچاق مکشوفه از طریق قوه قضائیه و ستاد مرکزی، پیگیری ضبط وسایل نقلیه آنها و ضربه زدن به قاچاقچیان با بالا بردن هزینه جرم برابر قانون است.

کد مطلب 3860173

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