جدال خارج از خانه صدرنشینان در هفته چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه هشتم دیماه با ۶ دیدار در شهرهای اراک، اردکان، آمل، تبریز و تهران (دو مسابقه) پیگیری خواهد شد.

تیم پیکان تهران که در هفته سیزدهم در صدر جدول این رقابتها قرار گرفت، در هفته چهاردهم در سالن آیت الله خاتمی شهر اردکان میهمان خاتم خواهد بود.

پیکان برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول این رقابت ها محکوم به شکست حریف است و اگر این پیروزی با سه امتیاز کامل باشد، برای پیکانی ها بهتر است زیرا اختلاف دو امتیازی خود را با بانک سرمایه که در تعقیب آنان هستند، حفظ می کنند.

تیم پیکان هم اکنون با ۱۱ برد و ۳۱ امتیاز در صدر جدول است و خاتم اردکان با شش برد و ۲۰ امتیاز در رتبه ششم قرار دارد. دیدار رفت دو تیم سه بر یک به سود پیکان در خانه والیبال تهران به پایان رسید.

تیم بانک سرمایه که در هفته سیزدهم مغلوب شهرداری ارومیه شد و صدر جدول را از دست داد، در هفته چهاردهم در اراک میهمان شهرداری این شهر است. شاگردان مصطفی کارخانه برای بازگشت به صدر جدول دیگر اجازه اشتباه ندارند و در این مسیر باید فاتح دیدارهای خود از جمله مسابقه با شهرداری اراک باشند.

بانک سرمایه با ۱۱ برد و ۲۹ امتیاز در رتبه دوم جدول هستند و شهرداری اراک با سه برد و ۹ امتیاز در جایگاه یازدهم، این داده های آماری حکایت از امید بالای بانک سرمایه برای شکست حریف دارد اما شهرداری اراک در بازی های خانگی متفاوت است. بانک سرمایه در دیدار رفت و در خانه والیبال تهران سه بر یک به پیروزی رسید.

در سومین دیدار هفته سوم دور برگشت لیگ برتر والیبال، نارنجی پوشان سایپا میزبان هاوش گنبد خواهند بود. تیم هاوش بعد دو هفته میزبانی در دور برگشت، این هفته میهمان است و بازیکنان این تیم در جدالی غیر خانگی به مصاف سایپا می روند.

سایپا با هفت برد و ۲۲ امتیاز در رتبه چهارم جدول است و هاوش با سه برد و ۹ امتیاز در انتهای جدول این رقابت ها قرار دارد. دیدار رفت دو تیم در گنبد نیز سه بر یک به سود سایپا شد و نارنجی پوشان که رقابت نزدیکی با پارسه تهران دارند، برای حفظ جایگاه خود و حتی صعود یک پله ای باید، هاوش را در تهران شکست دهند.

در دیگر دیدار این هفته لیگ برتر و در خانه والیبال تهران، تیم پارسه میزبان سازمان عمران شهرداری ساری است. پارسه با هشت برد و ۲۵ امتیاز در رتبه سوم جدول است و نماینده ساری با شش برد و ۱۸ امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد. دیدار رفت دو تیم نیز سه بر دو به سود پارسه به پایان رسید.

تیم صالحین ورامین که در دو هفته دور برگشت به دلیل مشکلات داخلی و حذف از لیگ برتر بازی نکرده است، پس از کسب مجوز مجدد از سازمان لیگ این هفته به میدان می رود و در تبریز میهمان شهرداری این شهر خواهد بود.

تیم های صالحین ورامین (۶ برد و ۱۷ امتیاز) و شهرداری تبریز (۴ برد و ۱۴ امتیاز) در رتبه های هشتم و نهم جدول قرار دارند و دیدار رفت دو تیم نیز سه بر صفر به سود نماینده ورامین به پایان رسید. البته دو تیم یک بازی کمتر نیز انجام داده اند.

برنامه کامل هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

سایپا تهران – هاوش گنبد (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

پارسه تهران – سازمان عمران شهرداری ساری (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)

شهرداری اراک – بانک سرمایه (اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶)

خاتم اردکان – پیکان تهران (اردکان، سالن آیت الله خاتمی، ساعت ۱۶)

کاله مازندران – شهرداری ارومیه (آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶)

شهرداری تبریز – صالحین ورامین (تبریز، سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶)