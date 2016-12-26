علی‌اصغر حاج حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از مسئولان استان اصفهان انتظار داریم حمایت ویژه‌ای برای حل مشکلات خمینی شهر این شهر داشته باشند.

وی افزود: امروز خمینی‌شهر به‌صورت کامل با شهر اصفهان موزاییک و متصل شده است، مسئولان استان و شهر اصفهان باید به‌گونه‌ای حمایت و عمل کنند که خدمات ارائه‌شده در شهر اصفهان با خمینی‌شهر هم سنگ باشد.

شهردار خمینی شهر تاکید کرد: از استاندار، شهردار و شورای شهر اصفهان می‌خواهم مباحث خمینی‌شهر را از مباحث شهر اصفهان جدا نبیند چرا که امروز خمینی شهر نیز همانند اصفهان با معضلات ترافیک، آلودگی هوا، مهاجرنشینی، حفظ محیط ‌زیست روبرو است.

حاج حیدری با اشاره به اینکه هم سنگ نشدن خدمات شهر اصفهان و خمینی‌شهر باعث می‌شود تا مهاجرت به این شهر افزایش پیدا کند، ادامه داد: به علت عدم توجه مسئولان گذشته استان اصفهان به خمینی‌شهر، امروز ما با معضل جدی مهاجرپذیری روبرو هستیم.

شهردار خمینی شهر تاکید کرد: در صورت عدم مدیریت شرایط امروز، در آینده شاهد مهاجرت اهالی خمینی‌شهر به شهرهای دیگر و جایگزین شدن مهاجران شهرهای دیگر استان و کشور در خمینی‌شهر به علت کاهش قیمت زمین خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اکثریت مهاجران توانمند از نظر مالی در شهر اصفهان سکونت می‌کنند، گفت:امروز شاهدیم تعداد زیادی از مهاجران محروم و با وضعیت مالی متوسط و محروم در خمینی‌شهر سکونت پیدا کرده‌اند.

حاج حیدری ادامه داد: مسئولان استان باید به‌گونه‌ای عمل کنند تا سطح خدمات شهر اصفهان با خمینی‌شهر توازن پیدا کند تا مشکلات حاشیه‌نشینی این شهر به حداقل برسد.

وی بیان داشت: درآمد سرانه ۲۵۰ هزارتومانی هر شهروند خمینی‌شهری با درآمد سرانه یک‌میلیون و سیصد تومانی هر شهروند اصفهانی اصلاً قابل‌مقایسه نیست و ناعادلانه است.

شهردار خمینی شهر افزود: این تفاوت باعث می‌شود روزبه‌روز شهر خمینی‌شهر فقیرتر شود و خدمات به حداقل برسد و انتظاری که مردم از مسئولین دارند برآورده نشود.

وی گفت: از مسئولان استان می‌خواهم از شهرداری خمینی‌شهر در بخش امور شهری حمایت کنند تا بتوانیم خدمات خود را ارتقاء و افزایش دهیم.

حاج حیدری گفت: در حدود یک میلیارد و هشت‌صد میلیون بودجه و اعتبار دولتی در قالب اعتبارات تملک و دارائی برای کمک به شهرداری توسط فرمانداری مصوب شده ولی در دو سال گذشته هیچ بودجه دولتی در قالب تملک و دارائی به شهرداری خمینی‌شهر تعلق نگرفته است.