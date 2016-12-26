۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید کشاورزی در مازندران جذب شد

دلاور حیدر پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران با جذب ۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات برای ۵۹۳ واحدی تولیدی و اشتغال هزار و ۴۴۳ نفر رتبه اول را در جذب تسهیلات بسته رونق تولید در بخش کشاورزی کسب کرده است.

وی عنوان کرد: ۵۳ درصد تسهیلات در بخش دام و طیور بوده که برای ۶۸۳ نفر شغل و 29 درصد در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی صرف و برای ۴۴۷ نفر شغل ایجاد شد.

حیدر پور اظهار داشت: ۱۱ درصد تسهیلات در بخش شیلات صرف و برای ۱۳۹ نفر ایجاد اشتغال شده است و بخش زراعت نیز یک درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده و برای ۳۵ نفر ایجاد شغال کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ۱۳۹ نفر در بخش باغبانی مشغول به کار شدند و درمجموع شش درصد تسهیلات در این بخش صرف شده است.