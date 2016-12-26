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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید کشاورزی در مازندران جذب شد

۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید کشاورزی در مازندران جذب شد

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جذب ۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: این استان رتبه اول را در این بخش کسب کرده است.

دلاور حیدر پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران با جذب ۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات برای ۵۹۳ واحدی تولیدی و اشتغال هزار و ۴۴۳ نفر رتبه اول را در جذب تسهیلات بسته رونق تولید در بخش کشاورزی کسب کرده است.

وی عنوان کرد: ۵۳ درصد تسهیلات در بخش دام و طیور بوده که برای ۶۸۳ نفر شغل و 29 درصد در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی صرف و برای ۴۴۷ نفر شغل ایجاد شد.

حیدر پور اظهار داشت: ۱۱ درصد تسهیلات در بخش شیلات صرف و برای ۱۳۹ نفر ایجاد اشتغال شده است و بخش زراعت نیز یک درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده و برای ۳۵ نفر ایجاد شغال کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ۱۳۹ نفر در بخش باغبانی مشغول به کار شدند و درمجموع شش درصد تسهیلات در این بخش صرف شده است.

کد مطلب 3860182

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