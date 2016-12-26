۹ دی یعنی ورود به صحنه و فرصت ندادن برای تکرار و انجام اشتباه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور شب گذشته در جلسه هماهنگی برگزاری آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی در محل فرمانداری آبادان افزود: سالهای بعد برای ما روشن می شود که در پشت پرده ۹ دی چه اتفاق عظیم مردمی رخ داده است.

وی اظهار کرد: مدیریتهای پیش و پس از انقلاب و ارتباطی که امام امت با امت خود و امت با امامشان برقرار کردند، سبب شد تا یکی از عمیق ترین، پیچیده ترین و مهمترین اتفاقی که با پشتوانه خیل عظیمی از دشمنان قسم خورده نظام که از سال ۵۷ کمر به عدم تحقق انقلاب بسته بودند و با به راه انداختن جنگ تحمیلی، ایجاد توطئه های مختلف و به شهادت رساندن بسیاری از نخبگان و برجسته گان در دوران دفاع مقدس آغاز و ادامه داشت به سرانجام نرسد.

ابراهیمی پور با اشاره به پیچیدگی های عمیق فتنه ۸۸ تصریح کرد: باید این واقعیت را بدانیم که اهل فتنه تنها یک جناح سیاسی در درون نظام نبود، برخی ها از بر زبان آوردن نام فتنه هم واهمه دارند، در این فتنه عده ای یک جریان عمیقی را در خارج از این مرزها طراحی و مهره هایی را در درون نظام پیدا کردند که این مهره ها یا بصیرت و دقت نداشتند و یا اینکه چهره دیگری داشتند که اکنون آشکار شده است.

امام جمعه آبادان افزود: مردم نشان دادند که هیچگاه اساس نظام، انقلاب، آرمانها و اهداف بلند کشورشان و هویت ملی و دینی شان را فدای هیچ کسی نمی کنند و با هیچ کسی تعارف ندارند، آنچه برایشان مهم است آنکه اساس این نظام، انقلاب، ارزشها و آرمانهای امام و شهدا بایستی حفظ شود، البته انتقاد نیز دارند و خیلی هم خوب انتقاد می کنند و انتقاداتشان نیز به جا است.

کم کاری در آبادان

حجت اسلام ابراهیمی پور اظهار کرد: یکی از انتقادات بسیار به جا و درست مردم به مجموعه مدیران بحث کمبودها و کم کاریهایی است که از ناحیه بخشی از مدیران و مسئولان صورت می گیرد که در آبادان این کم کاریها خیلی بیشتر از جاهای دیگر است و البته مربوطه به این دولت هم نیست بلکه از زمان سازندگی تاکنون ادامه دارد.

وی تصریح کرد: هنگامی که نمایندگان مردم در مجلس موضوع طرح مکران و اروند کنار را مطرح کردند و گفتند که برای انجام این طرح قرار است تا به مدت پنج سال اعتبارات بسیار خوبی به آبادان سرازیر شود به آنها گفتم که نگذارید این موضوع در صورت عملیاتی شدن همچون مسئله سازندگی ظلمی دیگر در حق آبادان باشد و این اعتباراتی که می آید خروجی نداشته باشد.

امام جمعه آبادان گفت: مشخص است که کم کاریهایی از زمان سازندگی تاکنون ادامه پیدا کرده و بخشی از مدیران در زمان حاضر وارث مشکلات متعدد ناشی از کم کاریها و بی تدبیری ها از آن زمان تاکنون هستند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: برای به روز رسانی ۹ دی باید دید که چه چیزی پاشنه آشیل نظام و تهدید کننده و فاصله انداز میان نظام و و لایت است برویم و بر روی آن کار کنیم، یعنی اگر موضوع بیکاری است برویم و چرخه کارخانه ای را به جریان بندازیم تا جوانی به سر کار برود و از این طریق با نظام پیوند بخورد و جوان به دلیل مشکلات زندگی اش در چالش های مختلف قرار نگیرد.

وی یادآور شد: ۹ دی یعنی رصد و شناسایی دشمن، مواضع نفوذ او و بستن آنها است. بایستی هوشیار باشیم، ببینیم رهبری و ولایت کجا را هدف قرار داده اند ما نیز همان جا حاضر باشیم و هر کجا که مقام معظم رهبری هشدار دادند ما نیز حواسمان باشد و دریچه های نفوذ را ببنیدیم.

امام جمعه آبادان در ادامه بر حضور پرشور و گسترده مردم و مسئولان آبادان برای شرکت در ویژه برنامه ای که پنجشنبه ۹ دی ماه جاری ساعت ۱۰ در محل حسینیه ثارالله برگزار می شود تاکید کرد و تصریح کرد: ما در سال۵۷ با انقلابمان شاه را ازکشور بیرون کردیم و با امام عزیزمان بیعت بستیم اما در ۹ دی فریادمان آنست که اگر ۵۷ بودیم اکنون هستیم و این یعنی اعلام بودن پای انقلاب و آماده ایم تاتمام هستیمان را پای انقلاب و آرمانهای اماممان در هر لحظه و در هر صحنه بریزیم و این حضور با معناست.

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه و نصب بنرهای حاوی پیامهای رهبری در مورد ۹ دی، بر پایی شب شعر عربی و فارسی، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی در سطح مدارس و دانشگاهها، برپایی نمایشگاه پوستر در حاشیه آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی در حسینیه ثارالله و برگزاری مسابقه ای که از سوی شورای هماهنگی استان تهیه و ارائه شده، به عنوان برخی برنامه های قابل اجرا برای این ایام ویژه نام برده و مصوب شد.