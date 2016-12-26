«باغ پدرم» جایزه جشنواره فیلم کوتاه کانادا را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «باغ پدرم» (باخهکهی باوکم) My Father’s Garden به نویسندگی و کارگردانی شوان عطوف هنرمند کردستان عراق، بر اساس اشعار مولانا ساخته شده است و در جدیدترین حضور بینالمللی خود در بخش رقابتی اصلی جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه کانادا روی پرده رفت. این فیلم از طرف اعضای هیات داوران این جشنواره، جایزه ویژه بهترین فیلم Awards of Excellence را برای کارگردان آن به ارمغان آورد.
جشنواره فیلم کوتاه کانادا یکی از جشنوارههای معتبر این کشور به شمار میرود و اعضای هیات داوران این دوره از جشنواره تصمیم گرفتند که آن را به بهانههای مختلف در مراکز فرهنگی کشور کانادا به نمایش بگذارند.
«باغ پدرم» در نخستین نمایش بینالمللی خود در بخش رقابتی اصلی کوتاه «گولف مُهر» Muhr Gulf Short در دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دبی در کشور امارات و در ادامه حضورهای جهانی خود، در بخش رقابتی اصلی جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «تگزاس» TEXAS ULTIMATE در ایالت تگزاس در کشور آمریکا به نمایش درآمد.
عوامل فیلم کوتاه «باغ پدرم» عبارتند از نویسنده و کارگردان: شوان عطوف، بازیگران: شانو عمر، کامران منصور، بهاءالدین عزبانی و شالاو جمال، عکاس: هریم جمال، مدیر تولید: آزاد پنجوینی، نور: دانا جمال، صدا: کاسیان علی، مشاور رسانهای: منصور جهانی، مدیر فیلمبرداری: هردی سلامی، مونتاژ و مراحل پس از تولید: کمپانی «آی لوف فیلم» با مدیریت دانر عمر، دستیار کارگردان: ئهژین کاوه و بریار بختیار، تهیهکننده: شوان عطوف و نزار سلامی، تهیهشده در: کمپانی «گرافیکا بلو»، کمپانی پخشکننده: آی لوف فیلم و اسپانسر اصلی: هتل «رامادا».
