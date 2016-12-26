تعداد خانه های بهداشت و نیروهای بهورز در هرمزگان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری صبح دوشنبه در دیدار با معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه نیمی از جمعیت هرمزگان در روستاهای این استان زندگی می کنند، عنوان کرد: نیاز است تعداد خانه های بهداشت و کادر نیروی بهورز در استان و به خصوص در روستاها افزایش یابد.

وی ادامه داد: از حوزه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تقاضا داریم هرمزگان را در برنامه های خود به صورت ویژه ببیند تا برخی از کمبودها و نیازهای استان در این زمینه رفع شود.

استاندار هرمزگان افزود: باید بتوانیم با تعامل و هماهنگی مناسب در جهت رفع مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان استان گام برداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در ادامه این نشست با اشاره به همراهی و همکاری استاندار هرمزگان با دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هر چند با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه هستیم اما مجموعه استانداری هرمزگان با بهداشت و درمان استان همکاری و تعامل خوبی داشته است.

دکتر سید حسین داودی از استاندار هرمزگان خواست در بحث زیر ساختهای اینترنت که در برخی از نقاط استان دچار مشکل است از طریق مخابرات استان با دانشگاه همکاری های لازم صورت گیرد تا در فرآیند استفاده از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) خللی وارد نشود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآور شد: در حال حاضر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با نظم فعالیت مستمر و ویژه ای دارد و پیگیری مصوبات از طریق شورای پیام گزاران سلامت و دبیرخانه کارگروه به خوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به مشارکت استانداری هرمزگان در ساخت پروژه های دانشگاه علوم پزشکی، خاطر نشان کرد: امیدواریم با تامین اعتبار پروژه هایی که با مشارکت و حمایت استانداری هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی آغاز شده ، شاهد بهره برداری از این پروژه ها باشیم.