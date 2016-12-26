به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دریافت گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران، افزوده است: با استناد به ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این گزارش خارج از نوبت، برای کسب نظر مجلس در دستور هفته آینده مجلس قرار گیرد.

پورابراهیمی و جمعی از نمایندگان مجلس، مهرماه سال جاری تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد مدیریت فعلی شرکت ملی صنایع مس ایران را تقدیم مجلس کردند که پس از ارائه اطلاعات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، متقاضیان اطلاعات ارائه شده را کافی ندانستند و کمیسیون صنایع مجلس موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران را با رای اکثریت اعضا به تصویب رساند.

در همین راستا تخلفات عمده مالی و نیز مدیریتی در شرکت ملی مس ایران موضوع این تحقیق و تفحص بوده است که به گفته برخی نمایندگان گزارشات مستند حسابرسی در این خصوص جمع‌آوری شده است که در صحن علنی قرائت خواهد شد.