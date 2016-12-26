اعلام نتایج داوری گروه «علوم اجتماعی» و «تاریخ» جشنواره کتاب دین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد اطلاع رسانی ششمین دوره جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر، ۳۲۲ اثر در گروه «علوم اجتماعی» و ۳۶۳ اثر در گروه «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی» به دبیرخانه این رویداد رسید که هیات داوران پس از ۵ مرحله داوری ۲ اثر را شایسته عنوان «برتر» دانستند.

بدین ترتیب و بر اساس اعلام هیات داوران، یک اثر در گروه «علوم اجتماعی» و یک اثر در گروه «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی» حائز رتبه «برتر» اعلام شدند. همچنین در هر یک از این گروه ها، یک اثر «شایسته تقدیر» هم در اختتامیه معرفی خواهد شد.

ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر در ۱۰ گروه با محورهای «علوم قرآن و حدیث»، «اصول، فقه و حقوق اسلامی»، «فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق و مذاهب اسلامی»، «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی»، «ادبیات‌ داستانی و رمان»، «کودک و نوجوان»، «علوم اجتماعی»، «علوم اقتصادی و مدیریت اسلامی»، «علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری»، «علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» در تاریخ ۸ دی ماه از برگزیدگان خود تجلیل می کند.