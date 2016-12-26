به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی، علیرضا حاجیانزاده دوشنبه در نشست با اعضای مراکز فرهنگیهنری کانون تبریز اظهار داشت: در سفر به هر شهر یا استانی، بیشتر از هر چیز راغب به نشست با اعضا هستیم چراکه در این جلسههاست که میتوانیم بدون واسطه با بچهها ارتباط برقرار کنیم و از دغدغهها و مشکلات آنها با مطلع شویم و تلاش می کنیم با راه اندازی انجمنهای تخصصی اعضا با کمک یکدیگر، هر یک از اعضا در هر زمینهای که علاقهمند هستند، فعالیت کنند.
وی در ادامه اضافه کرد: پیشنهادها و انتقادهای مطرح شده در این نشست را یادداشت و در جلسههایی که با شورای سیاستگذاری کانون داریم، مطرح مطرح خواهیم کرد و اعضا باید مطمئن باشند گفتهها و نکته نظرات آنها برای مسئولان و مدیران کانون از اهمیت خاصی برخوردار است.
مدیرعامل کانون گفت: از صحبتهای اعضا می توان نتیجه گرفت که کانون در شکلگیری شخصیت اجتماعی آنها نقش بهسزایی داشته و وقتی با کتابهای کانون انس پیدا میکنند، دستآورد بزرگی برای آنها به دست می آید و بچههای کانونی به لحاظ اینکه با کتاب و خواندن و نوشتن بیشتر سر و کار دارند، قدرت تعامل و تحلیل بیشتری دارند و میتوانند در جامعه هویت خود را پیدا کنید.
نظر شما