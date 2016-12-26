وزیر آموزش و پرورش به سیستان و بلوچستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش شامگاه دوشنبه به استان سیستان و بلوچستان سفر می کند.

حضور در گلزار شهدای زاهدان، بازدید از مدارس حاشیه شهرزاهدان، شرکت در نشست مدیران مدارس سیستان و بلوچستان، راه اندازی سه سامانه ویژه فرهنگیان، مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان، شرکت در نشست تشکل های فرهنگیان سیستان وبلوچستان، کلنگ زنی چند طرح آموزشی در استان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و شرکت در نشست توسعه شاخص های آموزشی مناطق محروم کشور در زاهدان از جمله برنامه های وزیر آموزش و پرورش به استان سیستان و بلوچستان است.

گفتنی است معاونان وزیر آموزش و پرورش نیز جهت بازدید و سرکشی به شهرستان های استان امروز وارد سیستان و بلوچستان شده است.