مرکز آمار به دنبال ساختن اعداد سفارشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در مراسم اختتامیه سرشماری نفوس و مسکن که با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عادل آذر و زالی ( از جمله روسای قبلی مرکز آمار ایران) برگزار شد، گفت: در دنیا گذار به نظام‌های آماری ثبتی مبنا است؛ یعنی هر فعالیتی در پایین‌ترین سطح آماری، وارد سامانه شده و در قالب یک شبکه یکپارچه به هم پیوسته وارد سامانه مرکز آمار شود.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: باید در چارچوب مفاهیم نظام آماری کشور این اتفاق رخ دهد و تمام اطلاعات باید در سطح فرد شناسایی شود که بر این اساس اگر چهار کد به هم متصل شود کل اتفاقات در مرکز آمار به صورت جریان یکطرفه اطلاعات فردی به سمت مرکز آمار هدایت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مرکز آمار در حال آماده‌سازی این اتفاق است و البته در دیدار با مقام معظم رهبری نکات برجسته‌ای در رابطه با آمار مطرح شد که ایشان اطلاعات را پایه و اساس سیاستگذاری‌ها دانستند و خواستار حضور همه جانبه مردم در سرشماری شدند.

به گفته پارسا، مرکز آمار دنبال عدد سفارشی درست کردن نیست و آمار ما کیفیت بالایی دارد ولی کار آماری مبتنی بر خوداظهاری و با نمونه‌گیری ممکن است درصد جزئی خطا داشته باشد.

وی ادامه داد: پنجره واحد اطلاعات آماری کشور باید در مرکز آمار راه‌اندازی شود؛ این در حالی است که سرشماری بعدی با شرایط آمار ثبتی مبنا انجام خواهد شد.