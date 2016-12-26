کشف اقلام دارویی غیر مجاز در نجف آباد

محمد مهدی حسن پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبارزه با داروهای قاچاق و غیرمجاز مورد مصرف در دامپزشکی یکی از اولویت های سازمان دامپزشکی است و در همین راستا در بازدید سرزده از کارگاه موم عاج کنی این شهرستان بیش از ۱۴ مورد اقلام دارویی غیر مجاز و قاچاق با اشکال دارویی مختلف کشف و با هماهنگی مراجع قضایی جمع آوری شد.

وی بیان داشت: داروهای قاچاق یکی از خطرناک ترین و بدترین اقلام قاچاق است که خارج از چرخه و شبکه مجاز وارد کشور و در سطح استان‌ها توزیع و بهداشت سلامت جامعه را به خطر و زیان های اقتصادی غیر قابل جبرانی می‌گذارند.

مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد ادامه داد: در این راستا متصدی فوق پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

حسن پور تاکید کرد: از زنبور داران تقاضا می شود داروهای دامپزشکی، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی را تنها از داروخانه ها و مراکز مجاز دامپزشکی تهیه کرده و در موقع خرید به تاریخ تولید، انقضاء، پروانه بهره برداری و مجوز صادره از دامپزشکی توجه کنند.

وی تاکید کرد: هرگونه اطلاعات در خصوص فروشندگان داروهای قاچاق را از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ به اطلاع این شبکه رسانده شود.