تاکید سجادی بر بی طرفی وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری از صبح امروز دوشنبه به ریاست نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد. البته از اواسط مجمع مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در محل مجمع حاضر شد و ریاست آن را به عهده گرفت.

در جریان این مجمع انتخاباتی نصرالله سجادی گفت: از هیچ کاندیدایی در انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری حمایت نکرده ایم.

معاون وزیر ورزش همچنین تاکید کرد: انتخابات همه فدراسیون ها در کمال بی طرفی وزارتخانه و عدالت بین نامزدها برگزار می شود.