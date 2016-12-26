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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

تاکید سجادی بر بی طرفی وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون ها

تاکید سجادی بر بی طرفی وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون ها

معاون توسعه قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش تاکید کرد که انتخابات همه فدراسیون ها در کمال بی طرفی وزارتخانه و عدالت بین نامزدها برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری از صبح امروز دوشنبه به ریاست نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد. البته از اواسط مجمع مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در محل مجمع حاضر شد و ریاست آن را به عهده گرفت.

در جریان این مجمع انتخاباتی نصرالله سجادی گفت: از هیچ کاندیدایی در انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری حمایت نکرده ایم.

معاون وزیر ورزش همچنین تاکید کرد: انتخابات همه فدراسیون ها در کمال بی طرفی وزارتخانه و عدالت بین نامزدها برگزار می شود.

کد مطلب 3860244
زینب حاجی حسینی

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