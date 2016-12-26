۲۵ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند/ افزایش کف دریافتی بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان در حاشیه اولین همایش تخصصی امنیت غذا، سلامت و توسعه با اشاره به اینکه تبعیض حقوقی یکی از گلایه ها و ناراحتی های همشگی بازنشستگان است، گفت: سال جاری ۷۰۰ میلیارد تومان اضافه بر بودجه دریافت کردیم و توانستیم کف حقوق بازنشستگان را از ۷۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان برسانیم و حقوق بازنشستگان از ۱۲ تا ۲۰ درصد به صورت پلکانی افزایش یافت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه برای سال ۹۶ نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به این منظور در نظر گرفته شده است گفت: حدود ۲۵ درصد کل بازنشستگان ما حداقل بگیر هستند و با برنامه‌ریزی صورت گرفته کف حقوق آنها به یک میلیون و ۵۰ هزارتومان خواهد رسید و می‌توان گفت سال آینده دیگر حقوق زیر یک میلیون تومان در جمعیت بازنشستگان کشوری نخواهیم داشت.

واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان از ابتدای دی ماه

اسلامیان همچنین به واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این طرح از ابتدای دی ماه آغاز ‌شده و تا کنون ۲۵ هزار بازنشسته در طرح ثبت نام کرده اند و استقبال تا کنون خوب بوده است.



وی ادامه داد: هدف ما مشارکت بازنشستگان در پروژه‌های اقتصادی است و در اولین گام ۱۲ درصد سهام بیمه ملت به ۱۰۰ هزار بازنشسته واگذار می‌شود و مبلغ آن که حدود ۷۵۰ هزار تومان است که از طریق وام قرض الحسنه از حقوقشان کسر خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه اقدام خوبی که در صندوق انجام شد تشکیل هولدینگ‌های تخصصی بود گفت: دوسال پیش چهار هولدینگ داشتیم و هولدینگ‌های دیگری به آن افزوده شد. مبنای اقتصاد، رقابت است و این مردم هستند که از آن بهره مند می شوند. رقابت موجب شکوفایی، خلاقیت و بهره‌وری می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در برخی صنایع کشور به دلایلی فضای رقابتی وجود ندارد و در برخی موارد با دنیا فاصله می‌گیریم اما در نهایت باید به فضای رقابتی برگردیم ادامه داد: در حوزه غذایی این رقابت سنگین وجود دارد، هرچند سختی ها زیاد است ولی نتیجه این شده که با کیفیت بالا، تنوع و قیمت رقابتی در محصولات غذایی مواجهیم و این یک الگوی مناسب برای سایر صنایع است.