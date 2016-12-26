دستور رئیس جمهور برای پرداخت به موقع حقوق کارمندان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در مراسم اختتامیه سرشماری نفوس و مسکن، گفت: اقدام مرکز آمار کاملا به موقع است، به نحوی که گزارش رشد اقتصادی فصلی و گزارش‌گیری از نیروی کار، قابل ستایش است؛ این در حالی است که برخی نهادها به دلیل سبقه خود، کار اعلام برخی از شاخص ها را انجام می دهند ولی هیچ یک به اندازه مرکز امار به هنگام، این کار را انجام نمی‌دهند.

وی افزود: سرشماری نفوس و مسکن زمینه آماری لازم برای تصمیم گیری در پنج سال آینده را فراهم خواهد کرد؛ این در حالی است که این کار فقط مختص مرکز آمار است و به بهترین شکل نیز انجام گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: علیرغم تمام مضیغه‌، بودجه به وقت به مجلس اعلام شد و در کنار این، تا پایان دیماه انتظار می رود گزارش مقدماتی سرشماری اعلام شود.

وی اظهار داشت: قیمت نفت رو به افزایش است این در حالی است که در نیمه دوم سال قبل، سال سختی را به لحاظ بودجه داشتیم که به شدت بر ما اثر گذاشت و قادر به پرداخت طرح های عمرانی نشدیم ولی در نیمه اول امسال به صورت پیش فروش از درآمدهای نفت استفاده کردیم.

به گفته نوبخت، ما در بودجه نفت را ۴۰دلار دیدیم در حالیکه عملکرد ۴۲ دلار بود، پس اکنون وضع مطلوبی داریم و در پرداخت طرح های عمرانی، سطح ملی و استانی خوب عمل کردیم.

وی اظهار داشت: حقوق کارمندان دولت از این پس تا قبل از پایان ماه پرداخت خواهیم کرد که این موضوع مورد تاکید رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هم بود.

وی ادامه داد:تلاش داریم قبل از پایان هفته همه طرح های اولویت دار که بیش از ٢٠٤٦ طرح است را تخصیص بهینه دهیم که به جای توزیع قطره چکانی بین همه، به طرح های اولویت دار تخصیص اعتبار صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شش ماه پارسال و اول امسال در پرداخت برخی طرحها مشکل داشتیم، اما هفته جاری تمام معوقات و همچنین مطالبات پیش رو را پرداخت خواهیم کرد؛ این در حالی است که از برخی ابزارها مثل اوراق و صکوک و اسناد خزانه استفاده خواهد شد.

نوبخت گفت: باید همه تلاش کنیم و طرح های اقتصاد مقاومتی را تکمیل کنیم که امیدواریم محصول آن شکوفایی اقتصاد باشد.

وی تصریح کرد: اکنون مرکز آمار یکی از نهادهای موثر و ارزشمند سازمان برنامه و بودجه است و البته ریل‌گذاری اعلام به موقع آمارهای اقتصادی در زمان ریاست قبلی مرکز آمار انجام شده است و اکنون ادامه یافته است.