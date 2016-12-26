به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز یک جلسه مهم بین علیرضا منصوریان و سید رضا افتخاری -به احتمال زیاد در محل باشگاه استقلال- برگزار می‌شود که در آن تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد. محور این جلسه مهم، نقل و انتقالات نیم فصل استقلال است.

در این جلسه مهم، بازیکنانی که برای نیم فصل دوم مورد نیاز استقلال نیستند به صورت رسمی و کتبی از سوی سرمربی به مدیرعامل اعلام می‌شوند تا باشگاه تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کرده و مذاکره با بازیکنان مزبور به منظور جدایی از استقلال آغاز شود.

احتمال این که چند بازیکنان گرانقیمت و یکی دو ستاره استقلال در این لیست باشند زیاد است.