۳۰ هزار نفر در خراسان جنوبی پشت نوبت دریافت کارت ملی هوشمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورحسین صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در تقویم کشور روز سوم دی ماه به عنوان روز ثبت احوال نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه ادارات ثبت احوال خراسان جنوبی تاکنون توفیقات زیادی در ثبت آمارهای حیاتی داشته است، بیان کرد: ثبت احوال خراسان جنوبی با ثبت ۹۹.۷ درصد ولادت ها در مهلت قانونی جزء ادارات برتر کشور است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی همچنین از ثبت ۹۹.۸ درصد وفات ها در مهلت قانونی خبر داد و گفت: از این نظر نیز خراسان جنوبی در رتبه نخست کشور قرار دارد.

آرشیو یک میلیون و ۵۷۰ هزار جلد سند هویتی در استان

پورحسین با آرشیو یک میلیون و ۵۷۰ هزار جلد اسناد هویتی در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیون سند هویتی در کشور آرشیو شده است.

وی با اشاره به آغاز صدور شناسنامه های مکانیزه از تیرماه سال ۹۰، عنوان داشت: تاکنون بالغ بر۲۰۰ هزار فقره شناسنامه مکانیزه در استان صادر و تحویل مردم شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه طبق برنامه راهبردی سازمان امسال باید ۵۴ هزار فقره شناسنامه مکانیزه در استان صادر شود، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ هزار فقره از این تعهد محقق شده است.

پورحسین، صدور کارت ملی هوشمند را یکی دیگر از اقدامات ثبت احوال عنوان کرد و افزود: طبق پیش بینی های انجام شده تا پایان امسال باید ۱۵۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۲۰ هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی درخواست داده اند که برای ۹۰ هزار نفر از این افراد کارت صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به اینکه بهره برداری از کارت هوشمند ملی در سال آینده محقق می شود از مردم درخواست داریم تا دریافت این کارت را به زمان های آخر موکول نکنند.