مددجویان تهرانی خانه دار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی با بیان اینکه یکی از فعالیت های اصلی این نهاد تامین مسکن برای محرومان جامعه است، اظهار کرد: از ابتدای امسال ۱۹۵ واحد مسکونی به مددجویان تحت حمایت این نهاد به مددجویان واگذار شده است که از این تعداد ۴۵ واحد روستایی و ۱۵۰ واحد شهری بوده است.

وی با اشاره به اینکه برای ساخت این ۱۵۰ واحد مسکونی بیش از ۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، افزود: کمک به تأمین مسکن برای مددجویان در قالب پرداخت بلاعوض، کمک های خیران و آورده مددجو انجام می شود که بیش از ۵۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این مبلغ از محل کمک خیران و بیش از ۱۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات مسکن کمیته امداد استان تهران و مابقی از آورده مددجو تآمین شده است.

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه واحد های مسکونی که توسط کمیته امداد ساخته می شود دارای ویژگی های خاص خود هستند، گفت: ارزان بودن قیمت ساخت آنها و همچنین برخورداری از کیفیت مناسب و رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت آنها، از ویژگی های این واحد های مسکونی است.

مدیر مدیر تأمین مسکن وامور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان تصریح کرد: تمامی واحدهای مسکونی ساخته شده برای مددجویان این نهاد، ضد زلزله هستند و رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ در ساخت آنها الزامی است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۵ واحد مسکونی مددجویی در قالب تعمیرات بازسازی شده است، بیان کرد: برای این تعداد تعمیرات مسکن، بیش از ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان توسط کمیته امداد استان تهران پرداخت شده است.

رحمانی همچنین به حدود ۶۰ واحد مسکن روستایی استان که برای دریافت تسهیلات طرح نوسازی و بهسازی روستایی انتخاب شده اند اشاره کرد و گفت: ۵۰ خانواده متقاضی مسکن توسط این نهاد به بنیاد مسکن و از این تعداد ۴۲ خانواده توسط بنیاد مسکن به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات نوسازی معرفی شده اند.

مدیر مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان تهران مسکن را یکی از ضروری ترین و اولویت دارترین نیازهای مددجویان عنوان کرد و گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده یکی از برنامه های این نهاد احداث ۶۰ واحد مسکونی در شهرستان شهریار است که با تحویل زمین توسط شهرداری این شهرستان در سه فاز اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: سقف کمک بلاعوض خرید و نوسازی کمیته امداد به مددجویان روستایی مبلغ ۱۵میلیون تومان و برای مددجویان شهری ۲۵میلیون تومان است که اولویت ارئه این تسهیلات با زنان سرپرست خانوار و ایتام است.

رحمانی ابراز امیدواری کرد: با تلاش های این نهاد و همکاری و مشارکت مسئولان و خیران، زمینه بهره مندی مسکن برای تعداد بیشتری از خانواده های نیازمند فراهم شود.