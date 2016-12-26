اجرای قانون امر به معروف در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان صبح دوشنبه در نشست شورای راهبردی امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی که با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد، اظهار داشت:باید زمینه حضور تمامی دلسوزان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر فراهم شود.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی افزود:اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر از جمله ضرورت هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف برای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه استفاده کرد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران که میهمان ویژه این نشست بود نیز اظهار داشت: امروز باید در حوزه فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر تلاش کرد.

لزوم برنامه ریزی جمعی در مناسبت های اهل بیت در شهر تهران احساس می شود

وی با اشاره به نقش بسیج و روحانیت در گسترش موضوع امر به معروف و نهی از منکر افزود: امروز لزوم فرهنگ سازی تذکر لسانی توسط بسیج و روحانیت بیش از گذشته احساس می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: امروز ظرفیت های خوبی در شهر تهران وجود دارد که باید از آن استفاده شود.

وی مناسبت های میلاد و شهادت اهل بیت عصمت و طهارت را یکی از این ظرفیت های مهم عنوان کرد و بیان داشت: لزوم برنامه ریزی جمعی در مناسبت های اهل بیت در شهر تهران احساس می شود.

محمودی با اشاره به نقش رسانه ملی در گسترش امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد: صدا و سیما می تواند بسترساز گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شود.