محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۶۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۲۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۹۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق کابل برق در بلوار بدیع الزمان، عملیات احتیاط حریق در واژگونی خودرو در بلوار بسیج و مانور اطفاء حریق شرکت نفت در جاده تهران بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک فرهنگیان و میدان پاسداران، نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدرس و ۲ مورد عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط خودرو درون گودال در سعیدیه توسط آتش نشانان به انجام رسید.