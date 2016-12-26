به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور صبح دوشنبه در همایش آموزشی با محوریت «بررسی راهکارهای ایمنی و تقابل با زلزله» با تأکید بر آمادگی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی برای پیشگیری و کاهش خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی، اظهار کرد: وقوع این نوع حوادث در کشور ازجمله استان البرز اجتنابناپذیر است .
مهرور در ادامه اضافه کرد: برای کاهش خسارتهای ناشی از زلزله باید دستگاههای امدادی و خدماتی با برخورداری از آموزشهای لازم در این زمینه گامهای مؤثری بردارند .
وی ادامه داد: با برگزاری مانورهای مختلف توان دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران سنجش شده است اما اجرای موفقیتآمیز منوط به اجرای طرحهای آموزشی بیشتر در این زمینه است که این مهم همچنان مدنظر قرار دارد .
مدیرکل مدریت بحران استانداری البرز بابیان اینکه در حال حاضر دستگاههای اجرایی استان از آمادگی مطلوبی برای مقابله با بحران برخوردار هستند، گفت: نباید در حوزه آموزش غفلتی انجام شود به همین منظور باید آموزشهای مربوط به راهکارهای مقابله با بحران در میان شهروندان البرزی گسترش پیدا کند این مهم وظیفه دستگاههای اجرایی در حوزه آموزش را سنگینتر میسازد .
گفتنی است؛ در این همایش یکروزه که نمایندگان ۲۰۰ دستگاه اجرایی استان حضور داشتند در خصوص تجارب زلزله «کوبه» ژاپن درزمینهٔ های مقاومسازی خطوط و تأسیسات انتقال گاز، آب و برق آموزشهای لازم ارائه شد .
آتشسوزی و انفجار، خسارات اقتصادی و تلفات جانی بهعنوان دومین عامل مرگومیر در زلزلهها است که در این همایش موردبررسی قرار گرفت.
طبق اظهارات یکی از پژوهشگران حاضر در جلسه هر دوازده سال یکبار زلزلهای مانند منجیل، طبس و بم در ایران به وقوع میپیوندند و در صورت وقوع زلزله در تهران آسیبهای واردشده به کلانشهر کرج نیز قابلتوجه خواهد بود که توجه به این مهم برای کاهش آسیبها و خسارات احتمالی ضروری است.
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