کشف ۴ تن مواد مخدردراصفهان/ انهدام ۱۱ باند قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر سردار عبدالرضا آقاخانی‌ گفت: در یک ماه گذشته ۱۰ عملیات ویژه توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، ماموران یگان تکاوری و ماموران ایست و بازرسی انجام گرفت که در نتیجه اقدامات صورت گرفته چهار تن و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

این مقام مسئول عنوان داشت: از این میزان کشفیات، دو تن و ۶۰۰ کیلوگرم تریاک، یک تن و ۶۲۰ کیلوگرم حشیش، ۷۹ کیلوگرم مرفین، ۱۰ کیلوگرم هروئین، یک کیلو و ۸۴ گرم شیشه و ۱۳۱ کیلوگرم سایر مواد بودند.

وی افزود: این مقدار کشفیات مواد مخدر در استان ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که در نوع خود نیز بی سابقه است.

این مقام انتظامی از انهدام ۱۱ باند قاچاق مواد افیونی در این مدت خبر داد و اظهار داشت: در همین زمینه دو هزار و ۷۲ نفر شامل قاچاقچی، حمل و توزیع کننده و نیز افراد معتادی که همراهشان مواد بود دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان از توقیف ۱۰ دستگاه خودروی تریلر و کامیون کشنده، ۵۴ دستگاه خودروی سواری و سه دستگاه موتورسیکلت در یک ماهه گذشته خبر داد .

سردار آقاخانی با بیان اینکه ۹۰ درصد مواد مخدری که توسط ماموران فرماندهی انتظامی استان کشف شده به صورت جاسازی های حرفه ای هستند، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد این جاسازی ها نیز در بار قانونی صورت گرفته که کشف این جاسازی ها ساده نیست و موفقیت های پلیس استان نیز به خاطر تبحر، تجربه، اشرافیت بالا و هوشمندی مامورانی است که در این زمینه فعال هستند.

وی از افزایش توان پلیس مواد مخدر استان نسبت به سال های قبل خبر داد و بیان داشت: در این زمینه با اولویت قرار دادن موضوع مبارزه با مواد مخدر در سال جاری در ۹ ماهه امسال، یک هزار و ۶۰۰ طرح در سطح استان انجام دادیم که این طرح ها شامل پاکسازی نقاط آلوده، ارتقاء امنیت اجتماعی و کنترل محورهای مواصلاتی استان می شود و نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تمام محورهای مواصلاتی استان تحت نظارت و کنترل پلیس استان قرار دارد اظهار داشت: ماموران ما به تمام جاده های سطح استان اشرافیت کامل دارند به طوری که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کشفیات مواد مخدر درجاده های خاکی و کویری و بیابانی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان از تقویت ایستگاه های ایست و بازرسی استان به اکیپ ها سگ های پلیس کارآزموده موسوم به «سپکا» خبر داد و بیان داشت: این اکیپ ها در ایست و بازرسی های شهید «شرافت» نایین و شهید «امامی» شهرضا به صورت مستمر و مداوم وجود دارند و در ایست و بازرسی های دیگر نیز به صورت نوبه ای از آنها استفاده می شود.