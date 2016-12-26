۱۲ پروژه مدیریت بحران در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

سید ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به سالگرد حادثه زلزله بم که در آن ۳۰ هزار نفر از هم وطنان جان خود را از دست دادند روز پنجم دی ماه به نام روز «ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالای طبیعی» نامگذاری شده است.

وی بیان کرد: در همین راستا همه ساله از چهارم لغایت دهم دی ماه به نام هفته مدیریت بحران نامگذاری شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی به برنامه های استان طی این هفته اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های ۴۴ دستگاه عضو مدیریت بحران در این هفته هشت نمایشگاه مرتبط با مدیریت بحران در استان برپا می شود.

برگزاری ۴۴ مانور سراسری

میرجلیلی، برگزاری ۳۲ کارگاه آموزشی را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد و گفت: همچنین طی این هفته ۴۴ مانور سراسری در استان برگزار می شود.

وی همچنین از افتتاح ۱۲ پروژه مدیریت بحران طی این هفته خبر داد و افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به بهره برداری می رسند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه برگزاری بزرگترین گردهمایی فعالان مدیریت بحران استان یکی دیگر از برنامه های این هفته خواهد بود، عنوان داشت: این جلسه روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار می شود.

میرجلیلی ادامه داد: در این همایش از برترین های مدیریت بحران استان در سال ۹۵ از جمله آتش نشان برتر، راهدار برتر، امدادگر برتر و تکنسین اورژانس برتر استان تجلیل می شود.