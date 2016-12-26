  1. استانها
  2. اردبیل
۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

معاون پیشگیری دادگستری اردبیل:

خشونت خرد ریشه فرهنگی دارد/کاهش ۴ درصدی جرایم در اردبیل

خشونت خرد ریشه فرهنگی دارد/کاهش ۴ درصدی جرایم در اردبیل

اردبیل – معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تأکید به اینکه خشونت بیشترین فراوانی جرایم در اردبیل را دارا است، گفت: خشونت خرد ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم اردبیل تصریح کرد: در اقدامات قضایی جرایم خشن و آنچه به امنیت مردم مرتبط است سیاست برخورد شدید اتخاذ می‌شود.

وی تأکید کرد: در مقابل بررسی‌ها نشان می‌دهد خشونت خرد و سبک ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد و لازم است راهکارهای اجتماعی به منظور مقابله با آن اتخاذ شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید به اینکه متأسفانه خشونت رفتاری و کلامی به وفور در اردبیل مشاهده می‌شود، اضافه کرد: به ویژه در روابط بین اعضای خانواده و حتی روابط اجتماعی شاهد بروز خشونت هستیم.

خدادادی به ضرورت تبلیغ و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی از جمله آموزش‌وپرورش، صداوسیما و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: لازم است با همت دستگاه‌هایی از این دست رفتار صحیح به خانواده‌ها آموزش داده شود.

وی با تأکید به کاهش چهاردرصدی کل جرایم استان تأکید کرد و گفت: پژوهش‌های متعددی برای کاهش جرایم و کاهش خشونت انجام شده که لازم است به صورت عملی به کار گرفته شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزاری دو کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را یادآور شد و افزود: ضروری است اقدامات این چنینی با هدف کاهش سطح آسیب‌های اجتماعی تداوم یابد.

کد مطلب 3860288
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها