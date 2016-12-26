خشونت خرد ریشه فرهنگی دارد/کاهش ۴ درصدی جرایم در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم اردبیل تصریح کرد: در اقدامات قضایی جرایم خشن و آنچه به امنیت مردم مرتبط است سیاست برخورد شدید اتخاذ میشود.
وی تأکید کرد: در مقابل بررسیها نشان میدهد خشونت خرد و سبک ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد و لازم است راهکارهای اجتماعی به منظور مقابله با آن اتخاذ شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید به اینکه متأسفانه خشونت رفتاری و کلامی به وفور در اردبیل مشاهده میشود، اضافه کرد: به ویژه در روابط بین اعضای خانواده و حتی روابط اجتماعی شاهد بروز خشونت هستیم.
خدادادی به ضرورت تبلیغ و اطلاعرسانی دستگاههای فرهنگی و آموزشی از جمله آموزشوپرورش، صداوسیما و رسانهها تأکید کرد و گفت: لازم است با همت دستگاههایی از این دست رفتار صحیح به خانوادهها آموزش داده شود.
وی با تأکید به کاهش چهاردرصدی کل جرایم استان تأکید کرد و گفت: پژوهشهای متعددی برای کاهش جرایم و کاهش خشونت انجام شده که لازم است به صورت عملی به کار گرفته شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزاری دو کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را یادآور شد و افزود: ضروری است اقدامات این چنینی با هدف کاهش سطح آسیبهای اجتماعی تداوم یابد.
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