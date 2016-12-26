کشورهای اسلامی از قطعنامه سازمان ملل ضد رژیم صهیونیستی حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت: اکنون زمان آن فرا رسیده که سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با استفاده از این فرصت ، رسالت اسلامی و انسانی خود را با صدای بلند و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به انجام رسانند.

وی تصریح کرد: حمایت یکپارچه کشورهای اسلامی از قطعنامه ضد شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شورای امنیت کوچکترین اقدامی است که باید انجام شود.

امیرعبداللهیان با اشاره به برخی طرف هایی که سرکوب تروریست ها در حلب سوریه را روز عزا اعلام کردند، خاطرنشان کرد: اکنون مردم مظلوم مسلمان فلسطین را دریابید، حمایت از مردم فلسطین و قدس ظرفیت تبدیل شدن مجدد به عنصر وحدت بخش جهان اسلام را دارد.