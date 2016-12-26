به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری صبح امروز با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی و شهنازی نماینده کمیته ملی المپیک و دیگر اعضا در محل آکادمی کمیته المپیک برگزار و خسرو قمری با کسب ۳۵ رای موفق به کسب کرسی ریاست این فدراسیون شد.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این مجمع در گفتگو با خبرنگاران گفت: از زمانی که در خدمت حوزه وزارت ورزش بوده ام دو انتخابات در حوزه فدراسیون ها برگزار شده و طبق برنامه ریزی قرار است تا پایان سال دو تا سه مجمع دیگر نیز برگزار شود. در ۱۴ دی ماه، ۲۸ دی و ۵ بهمن شاهد برگزاری مجامع خواهیم بود.

وی افزود: برنامه ریزی می کنیم تا در مرحله اول فدراسیون هایی که با سرپرست اداره می شوند تکلیف رئیس آنها مشخص شود و سپس در سال آینده در خصوص فدراسیون هایی که مدیریت آنها به اتمام می رسند با رعایت قوانین تصمیم گیری شده و تلاش می شود مجامع سر زمان خود برگزار شود.

وزیر ورزش و جوانان پیرامون مجمع دوچرخه سواری نیز اظهار کرد: مجمع امروز، مجمع پرشور و با حضور گسترده اعضا این رشته بود. کاندیداها برنامه های خود را ارائه کردند و یکی از کاندیداها موفق شد با آرای بالا ریاست این فدراسیون را به عهده بگیرد. قمری بار مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته است.

سلطانی فر خاطرنشان کرد: در دوچرخه سواری ما در چند دهه های اخیر موفقیت های زیادی را در قاره آسیا کسب کردیم اما هنوز خارج از آسیا به موفقیتی نرسیده ایم. در دوچرخه سواری در رشته های جاده و کوهستان موفق بوده اما در پیست باید نگاه جدی تر و گسترده تری داشته باشیم. ما استعدادهای مختلفی در کشور داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.

وی در مورد گسترش و توسعه رشته پیست نیز افزود: تعدادی از پیست های دوچرخه سواری آماده و در حال بهره برداری هستند و برخی نیز نیمه کاره می باشند که تلاش می شود در یکی، دو سال آینده آماده و قابل بهره برداری شود. باید نگاه به دوچرخه سواری نگاه جدی تری شود و به عناوین و کسب مدال خارج از آسیا نگاه داشته باشیم.

وزیر ورزش وجوانان در خصوص برنامه های این وزارت در سال های آینده نیز گفت: ستاد بازی های آسیایی ۲۰۱۸ و المپیک ۲۰۲۰ تشکیل شده است در فاصله باقی مانده تا این رقابت ها حضور در مسابقات کشورهای اسلامی باکو و دیگر مسابقات آسیایی و المپیک آسیایی را پیش رو داریم که برای آنها برنامه ریزی کرده ایم. برنامه داریم مشخصا با تک تک فدراسیون ها مذاکره و برنامه های آنها را مشخص کنیم. فدراسیون ها باید برنامه های خود را برای این رقابت ها مشخص کرده و هدف گذاری کنند. تلاش می کنیم منابع مورد نیاز را در اختیارشان بگذاریم.

سلطانی فر در خصوص تغییر اساسنامه فدراسیون های ورزشی گفت: اصلاحاتی که باید در اساسنامه ها انجام شود در حال بررسی است. تعدادی از فدراسیون های جهانی متعهد این امر هستند. بحثی که در کمیته المپیک بوده این است که برخی از اساسنامه های فدراسیون های ورزشی باید متناسب با ماهیت شان در فدراسیون جهانی اصلاح شوند. طبیعتا این مساله دو، سه سالی طول می کشد اما تلاش ما این است که این مساله را ظرف یک سال آینده حل کنیم.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص خداحافظی طاهری نیز گفت: چیزی در این خصوص نشنیده ام. باید این مساله را از کسانی که می گویند سوال کرد.

وی همین طور در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون ادغام یا حذف معاونت همگانی نیز گفت: این مساله را از شما می شنوم.

وزیر ورزش و جوانان همین طور پیرامون مباحث مطرح شده در خصوص فدراسیون تیراندازی و نیز احتمال حضور سرپرست در راس این فدراسیون خاطرنشان کرد: در این خصوص پیگیری های حقوقی از سوی وزارت ورزش و جوانان در حال انجام است.

سلطانی فر همین طور در پاسخ به سوال پیگیری بدهی ۴۳۰ میلیون تومانی فدراسیون دوچرخه سواری نیز خاطرنشان کرد: نهادهای نظارتی در حال بررسی این موضوع هستند.