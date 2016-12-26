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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

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نقد و بررسی کتاب«وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناسی»

نقد و بررسی کتاب«وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناسی»

کتاب «وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناسی» نوشته سید جواد میری در انجمن جامعه شناسی ایران نقد و بررسی شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناسی» نوشته سید جواد میری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یک شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۵به همت گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی انجن جامعه شناسی ایران در محل سالن کنفرانس این انجمن برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر مولف کتاب، بیژن عبدالکریمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال و حسن محدثی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به عنوان ناقدان حضور داشتند. فایل صوتی این نشست را در اینجا می توانید بشنوید.

کد مطلب 3860300
خداداد خادم

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