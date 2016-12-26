هنوز تصمیمی برای کادر فنی تیم ملی بسکتبال با ویلچر گرفته نشده است

حبیب خمجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های انجمن بسکتبال با ویلچر برای تیم ملی این رشته اظهارداشت: هنوز هیچ برنامه مصوبی به لحاظ برگزاری اردوی آماده سازی و اعزام در تقویم نداریم چون هنوز برنامه ای جهت حضور در مسابقات بین المللی به ما ابلاغ نشده است. تنها اینکه درجریان رقابت های قهرمانی کشور، گزینش لازم را در مورد بازیکنان انجام دادیم تا در موقع لزوم از آنها برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کنیم.

وی در این رابطه ادامه داد: ۴۰ بازیکن از مسابقات قهرمانی کشور شناسایی کرده ایم که اردونشینان تیم ملی بسکتبال با ویلچر را به هنگام برگزاری دور جدید اردوهای این تیم تشکیل خواهند داد. به محض اینکه از طرف معاونت قهرمانی و روابط بین الملل فدراسیون جانبازان، برنامه ای جهت حضور در مسابقات رسمی آسیایی یا جهانی به ما اعلام شود، اردوهای خود را با حضور این بازیکنان منتخب آغاز می کنیم.

رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر در رابطه با وضعیت کادر فنی تیم ملی بسکتبال با ویلچر و اینکه احتمال کنار گذاشتن عباس آقاکوچکی یا ادامه همکاری با وی چقدر است، گفت: از من اسم نپرسید فقط اینکه هنوز تصمیم قطعی در این زمینه نگرفته ایم. این احتمال دارد که شخص دیگری جایگزین شود و اردوهای تیم ملی را با سرمربی جدید آغاز کنیم. فعلا هیچ تصمیمی نگرفته ایم. وقتی برنامه اعزام های تیم ملی از سوی فدراسیون اعلام شد و برای برگزاری اردو، برنامه ریزی کردیم در مورد سرمربی تیم ملی و انتخاب گزینه جدید هم تصمیم می گیریم.

به گزارش مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر با هدایت عباس آقاکوچکی در بازی های المپیک ریو شرکت داشت.